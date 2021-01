În municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a coborît de la 2,85 la 2,76 la mia de locuitori. La Rădăuți, incidența cumulată este de 4,23, la Vatra Dornei de 2,54, la Fălticeni de 2,24 și la Cîmpulung de 2,09. Pe lîngă Rădăuți, în „zona roșie” COVID, cu rate de peste 3, se mai află orașul Milișăuți, cu 3,20 și comunele Ipotești, cu 4,46, Burla, cu 3,94, Vicovu de Jos, cu 3,59, Mușenița și Todirești, cu cîte 3,26, Volovăț, cu 3,17 și Arbore, cu 3,12. Șase localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus. Acestea sînt: Bălăceana, Ciocănești, Ciprian Porumbescu, Cîrlibaba, Dorna Candrenilor și Drăgoiești.

