Încasările din taxe și impozite la Primăria municipiului Suceava au scăzut drastic. Primarul Ion Lungu a arătat într-o conferință de presă on-line că încasările au scăzut cu 10,6 milioane de lei adică circa 2 milioane de euro în primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut. ”De când sunt primar întotdeauna veniturile Primăriei au crescut. De la lună la lună, de la trimestru la trimestru, de la an la an. Din păcate acum comparativ cu primul trimestru al anului trecut avem încasate mai puțin cu 10,6 milioane de lei adică 2 milioane de euro. Principala cauză este legată de coronavirus dar și de amânarea termenului de plată a taxelor și impozitelor locale până la 30 iunie cu aplicarea bonificației de 10%. Așteptăm cu nerăbdare data de 30 iunie să vedem exact unde ne aflăm. Sperăm ca după realuarea activităților economice să ne echilibrăm cât de cât”, a declarat Ion Lungu.

