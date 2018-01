Anul Centenar a debutat cu stângul pe scena politică suceveană care pare mai dezbinată ca oricând. După mișcările de fricțiune din Partidul Mișcarea Populară Suceava urmează lovituri în interiorul coaliției PSD-ALDE din municipiul reședință de județ. Consilierii locali ALDE cer demisia de onoare a lui Dan Ioan Cușnir din functia de presedinte al Organizatiei Municipale PSD Suceava. Cei trei consilieri ALDE din deliberativul municipiului reședință de județ au trimis presei un comunicat pe care îl preznetăm integral.

”Din cauza minciunilor si a dezinformarilor repetate pe care Dan Ioan Cusnir le-a adus in spatiul public in ultima perioada, consilierii locali ALDE Suceava cer demisia de onoare a acestuia din functia de presedinte al Organizatiei Municipale PSD Suceava.

Iesirile publice lipsite de continut si de substanta ale numitului Dan Ioan Cusnir doar pentru a mima o opozitie la actuala majoritate din Consiliul Judetean si Consiliul Local Suceava nu mai sunt o surpriza pentru suceveni ci sunt o certitudine chiar pentru colegii sai de partid.

Pana la un anumit punct, acestea pot fi intelese, ceea ce este de neinteles si intolerabil este faptul ca ataca, minte cu nerusinare si jigneste gratuit consilierii locali ai ALDE Suceava acuzand-i ca ”au votat cresterea de taxe si impozite precum si cresterea pretului la salubritate”, “ca au denaturant votul sucevenilor” precum si alte ineptii.

Modul in care au votat consilierii ALDE Suceava (IMPOTRIVA), la proiectul de majorare a taxelor si impozitelor, la sedinta din noiembrie 2017, se poate vedea lesne in fotografia de mai jos.(aceasta fiind un document public care a fost preluat, la solicitare, de la departamentul informatica din cadrul primariei).

Asadar, consilierii ALDE-Milici Ovidiu, Cernescu Marius si Roibu Dan au votat IMPOTRIVA!

Numitul Dan Ioan Cusnir, ne-a acuzat in mod public ca am votat “pentru” cresterea pretului la salubritate in sedinta de Consiliu Local din iulie 2017, in realitate noi votand abtinere ceea ce inseamna tot vot IMPOTRIVA. Iata dovada pe care o aratam sucevenilor:

Numitul Dan Ioan Cusnir, ne-a acuzat ca ALDE ar sustine in totalitate proiectele PNL. O afirmatie iresponsabila si total falsa! In schimb acesta se face ca nu stie sau nu vrea sa vada cum, anumiti consilieri PSD, semnalizeaza “stanga” dar o cotesc la “dreapta”!

Iata dovada, mai jos, cand a fost supus dezbaterii un proiect deosebit de important referitor la rectificarea bugetara, iar consilierii PNL nu aveau nr. de voturi necesare. In mod normal TOTI consilierii ALDE+PSD, ar fi trebuit sa se opuna iar proiectul sa fie respins! Surpriza insa! Cei 3 consilieri ALDE alaturi de 7 consilieri din cei 8 ai PSD se abtin, insa UNUL de la PSD voteaza proiectul PNL, acesta fiind adoptat. Deci, a trecut cu sprijinul PSD !

Cine colaboreaza cu PNL-ul si cu actualul primar?

Numitul Dan Ioan Cusnir ne acuza ca am votat bugetul anului 2018. Ratiunea pentru care am votat “pentru”, a fost faptul ca, oricum acest buget avea voturile necesare pentru a trece din partea PNL+PMP insa noua, consilierilor ALDE ne-au fost acceptate si asumate in mod public, amendamentele care ne-au fost sugerate de cetatenii din municipiul Suceava. Am preferat sa fim cat se poate de eficienti si de pragmatici in cee ace priveste doleantele cetatenilor in detrimentul unei retorici ineficiente si inelegante de tipul “sef psd municipiu”.

Daca vom constata ca amendamentele noastre referitoare la strazi, parcari, spatii de joaca nu se vor realiza in cursul anului 2018, vom sanctiona fara menajamente actuala administratie, asa cum am facut-o si pana acum. Noi asa consideram ca ar trebui sa se desfasoare lupta politica tinand cont de doleantele si necazurile sucevenilor si facand ceva concret pentru a le indeplini, nu cu schiorlaieli pe la televizor, nu cu minciuni grosolane si cu mimatul opozitiei.

Numitul Dan Ioan Cusnir ne acuza ca nu dam dovada de colaborare cu ai nostri colegi consilieri din PSD, un lucru total nedevarat care poate fi si acesta lesne probat. Insa acesta uita ca din partea PSD si la indemnul acestuia, i s-a facut o plangere penala domnului consilier local ALDE , Roibu Marcel Dan, pentru o greseala minora, omeneasca si absolut nevinovata pe care acesta a facut-o, dezinteresat, cand a fost presedinte de sedinta in luna iulie 2017. Oricum , de acesta plangere penala rade si un student din anul I de la orice Facultate de Drept privata insa este de remarcat modul in care vede numitul Cusnir principiul coabitarii si colaborarii…

Fata de cele aratate mai sus (si nu sunt singurele), consilierii ALDE din Consiliul Local Suceava, cer demisia de onoare a presedintelui Organizatiei Municipale PSD Suceava. Consideram ca minciunile sfruntate, manipularea grosolana si mimatul opozitiei nu sunt compatibile cu aceasta functie si reprezinta o rusine pentru membrii PSD cat si pentru cetatenii municipiului Suceava.

Fara disimulare, ne exprimam intreaga disponibilitate de a colabora cu toti colegii consilieri PSD din Consiliul Local Suceava in interesul cetatenilor care ne-au dat votul pentru a face treaba si a-i reprezenta cu demnitate, nu prin certuri sterile si scandal de care ne-am saturat cu totii. In conditiile in care se va intelege ca ALDE nu este anexa PSD iar colaborarea dintre noi se poate baza pe respect si nu pe subordonare, inclusiv la Suceava colalitia poate functiona in cele mai bune conditii.

Consilieri locali ALDE Suceava

Milici Ovidiu

Cernescu Petru Marius

Roibu Marcel Dan