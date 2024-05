E scandal în trupa AXXA după plecarea lui Mihai Onilă. Dinu Maxer, Adi Filip și Sorin Raia au decis să continue proiectul mai departe și fără vocea lui Mihai. Băieții cred că soția lui Mihai, Laura, ar avea și ea o contribuție la plecarea intempestivă a solistului clarvăzător, din trupă, notează click.ro.

Dinu Maxer (50 de ani) și colegii lui, Adrian Filip și Sorin Raia, au rămas fără cuvinte, zilele trecute, în fața televizorului, când colegul lor Mihai Onilă a anunțat că nu vrea să mai facă parte din proiectul AXXA.

Aceștia sunt hotărați, însă, să continue proiectul muzical, în care ei cred încă cu ardoare, și fără Mihai, care era considerat vocea trupei. „Trupa AXXA poate să continue și fără vocea lui Mihai Onilă. Așa cum trupa a continuat și fără mine la un moment dat, care eram practic imagine. Cert este că noi vom continua în trei! Acum scade și prețul cerut pe concert. Mihai a fost foarte afectat, cred eu, de comentariile răutăcioase la piesa <<De la 40 de ani>>. El, fiind pe zona asta de magie mai adâncă, a simțit altfel energiile negative”, au spus băieții, potrivit click.ro.

Atunci când a decis să plece din trupă, Mihai Onilă le-a reproșat printre altelele colegilor lui că nu au avut decât un concert într-un an de zile.

Băieții de la AXXA cred însă că și soția lui Mihai Onilă, Laura, cu care acesta intenționează să-și deschidă un cabinet de terapie, l-a influențat în luarea acestei decizii. „Problema la noi a fost și că am stabilit un preț mult prea mare la concerte. El în luna decembrie ne-a dat un ultimatum! A fost ciudat! Noi am muncit câteva luni din greu, studio, piese, ședințe foto, haine noi. Noi am făcut cam totul, el nu prea s-a implicat. Avea alte preocupări. El cântă mai nou cu soția, chiar dacă doar pe undeva prin casă”, au spus pentru Click! Adi Filip și Sorin Raia.

Sursa foto: Facebook

