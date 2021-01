În prima zi a noului an echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Suceava a fost sesizat la 112 de o persoană anonimă, cu privire la faptul că un vecin face scandal într-un apartament dintr-un bloc din mun. Suceava.

La fața locului a fost identificată o femeie de 36 ani, domiciliată în com. Moara, care a declarat că a fost agresată de soțul ei la locuința unde stau fără forme legale de aproximativ un an de zile, iar aceasta a părăsit domiciliul deoarece îi era frică sa mai stea în locuință. Aceasta a precizat că în locuință mai sunt cei doi copii minori ai lor.

În imobilul menționat a fost identificat și soțul agresor de 37 ani, domiciliat în com. Moara, împreună cu cei doi copii minori, care se afla vizibil sub influența băuturilor alcoolice și care a declarat că a avut niște neînțelegeri cu soția sa, iar aceasta a părăsit domiciliul.

Victima s-a deplasat împreună cu polițiștii la Poliția Municipiului Suceava unde a dorit să depună plângere penală împotriva soțului ei deoarece a susținut că a fost lovită în zona feței cu pumnii și a fost amenințată în repetate rânduri.

La sediul Poliției Municipiului Suceava s-a întocmit Formularul de evaluare a riscului de unde a reieșit că există risc iminent pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu. Victima a dorit emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

La orele 02.30 s-a emis ordinul de protecție provizoriu pe o durată de 5 zile.

Femeia de 36 de ani a depus plângere penală împotriva soțului ei pentru infracțiunile de ,,violență în familie” și ,,amenințarea”, fiind întocmit dosar penal în acest sens.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating