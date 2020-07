Tatăl Mădălinei Manole este foc şi pară pe ginerele său, Petru Mircea. Acesta ar fi aruncat de la mormântul cântăreţei florile aduse de Ion Manole şi de fratele artistei. Pe 14 iulie, ziua în care s-au împlinit zece ani de la moartea Mădălinei, tatăl şi soţul au fost la un pas să dea nas în nas la Cimitirul Bolovani din Ploieşti, potrivit click.ro.

”Pe data de 14 am fost iarăşi la mormânt, cu un fan de-al Mădălinei, în jurul orei 18.00. Paznicii se uitau ciudat la noi. Ne-au spus că o femeie arătoasă, bine îmbrăcată, a luat un ghiveci de pe mormânt şi atunci ei au oprit-o. Aceasta le-a spus că soţul Mădălinei a pus-o să ia florile. Apoi, povestea cumva s-a repetat. Paznicii ne-au mai spus că Petru Mircea abia plecase. A fost cât pe-aci să ne întâlnim cu el… Bărbatul cu care am fost are şi el rude decedate, înmormântate în altă parte, şi a fost mai întâi acolo. Dacă mergeam direct la Mădălina, îl prindeam pe Mircea… Era cu Iuda (Ciprian Antohi – un apropiat de-al artistei). Să vedeţi ce a făcut! A luat din vază florile aduse de noi sâmbătă şi le-a aruncat, ca să le pună pe ale lui acolo. Altădată le punea lângă. Vazele sunt aduse tot de noi. De ce nu a venit el cu o altă vază, să-şi pună florile lui? A mai aruncat şi cele două ghivece de flori frumoase, cu zeci de boboci, şi le-a dus la ghenă. Dacă îl prind, îl omor! Şi cel cu care am fost îl făcea bucăţi dacă îl prindea pe acolo, pentru ce a făcut! Eu pentru copil am avut răbdare până acum cu el. Pentru copilul fetei mele (Petru Jr., în vârstă de 11 ani – n.r.) m-am purtat frumos cu el! Cine ştie ce îi spune el copilului!”, a mărturisit, în exclusivitate pentru Click!, Ion Manole.

