Începe divorțul între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Antrenorul Universității Craiova și-a anunțat soția, în direct la Realitatea Plus, să se prezinte pe 7 februarie 2022 la primul termen de divorț! Anamaria Prodan a luat foc, notează click.ro.

Impresara Anamaria Prodan și-a pierdut cumpătul când în presă au aparut imaginile cu Laurențiu Reghecampf și Corina, care au realizat prima lor ședință foto împreună de Crăciun, pentru Fanatik.ro. Anamaria Prodan a ieșit public, la Realitatea Plus, televiziunea unde este de curând acționară, și a avut o reacție dură atât la adresa soțului său, dar și a Corinei. Impresara a spus lucrurilor pe nume pentru prima dată referitor la divorțul de antrenorul Universtății Craiova.

“Noi nu am divorțat, nici măcar primul termen nu s-a stabilit. Când au apărut pozele, am fost sunată de către băiețelul meu plângând și mi-a zis: «uită-te ce a făcut tata»! Nici greață nu am mai putut simți! I-am trimis un mesaj și l-am felicitat pentru această ședință foto. Domnia sa nu-și vede copilul, nu-l interesează ce face copilul. Mai trimite din când în când pe card câte 100 de euro pentru el. Acum, de Sărbători, a considerat că este de cuviință să trimită 25 milioane lei vechi pentru copilul lui. L-am rugat de nenumărate ori să ia copilul și tu îmi spui că nu-l iei că ți-e frică că are Covid? De un an de zile acest domn dorește să-și distrugă copilul. De mii de ori, târându-mă și plângând pe parchet, eu îl iertam! Azi și-a dat arama pe față! De un an de zile te faci de râs în fața țării.“, au fost parte din declarațiile Anamariei Prodan, la Realitatea Plus, conform sursei citate.

