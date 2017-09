Un bărbat a fost încătușat de polițiști iar alți doi s-au ales cu dosare penale după o tamponare care a avut loc vineri după amiază pe bulevardul George Enescu din Suceava. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției, în timp ce mergea cu spatele pe bulevardul George Enescu, un sucevean de 37 de ani nu s-a asigurat corespunzător și a acroșat ușor un autoturism condus regulamentar pe banda întâi, de o tânără de 26 de ani, din municipiul Rădăuți. În urma impactului au rezultat avarii minore la cele două autovehicule. După producerea tamponării, șoferul vinovat și cei doi pasageri, toți aflați sub influența băuturilor alcoolice, au coborât din autoturism și au încercat să discute cu ocupanții celuilalt autoturism. Apoi, la volanul mașinii care a provocat tamponarea s-a urcat un bărbat de 56 de ani, tot din municipiul Suceava, ulterior cele două vehicule fiind identificate de polițiști într-o stație pentru mijloace de transport în comun din apropiere.

Pe timpul legitimării celor trei persoane din autoturismul vinovat de producerea tamponării, un bărbat de 47 de ani din comuna Șcheia a devenit recalcitrant și a refuzat să se legitimeze, motiv pentru care polițiștii au folosit sprayul lacrimogen și forța fizică, acesta fiind încătușat și ulterior sancționat contravențional.

Ulterior, la sediul Poliției municipiului Suceava, șoferul de 37 de ani care se afla la volan în momentul producerii tamponării a refuzat să fie testat cu aparatul alcooltest și a declarat în prezența martorilor asistenți că refuză să se supună recoltării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, precizând că nu este de acord să fie transportat la spital.

Totodată, bărbatul de 56 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, s-a întocmit dosar penal, bărbatul de 37 de ani fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, iar bărbatul de 56 de ani sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, ce va fi soluționat procedural.