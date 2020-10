Dezvăluire incendiară la 33 de ani de la lansarea filmului ”Vrăjitoarele din Eastwick”! Susan Sarandon, în vârstă de 74 de ani, o acuză pe Cher (74 de ani) că i-a furat rolul din film. Ea susține că Cher a profitat de relația cu producătorul Jon Peters pentru a fi distribuită în rolul sculptoriței Alex, rol care îi fusese destinat lui Sarandon, informează click.ro.

Susan Sarandon a avut o discuție inocentă cu scenaristul Michael Cristofer, zilele trecute și a aflat șocată că… ”a fost făcută pe la spate”. „Am fost inițial distribuită în rolul sculptoriței Alex, dar am aflat asta abia când am ajuns în LA, la filmări. Practic pe durata deplasării mele din Roma în LA am fost mutată de pe un rol pe altul”, a povestit Sarandon recent. ”Când am ajuns la filmări am aflat că trebuie să învăț să cânt la violoncel, eu care nu am cântat în viața mea la nici un instrument. În momentul respectiv aș fi fost dată în judecată de echipa de filmare dacă renunțam la film, pentru că apucasem să semnez. Nu am avut de ales și am început să învăț replicile altui personaj”, a povestit cu supărare Susan Sarandon, potrivit sursei citate.

