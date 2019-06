Se mișcă bine, vocea ei e la fel de melodioasă ca la debut și e o prezență foarte elegantă. Doina Spătaru a împlinit 71 de ani în ianuarie și se menține admirabil. Deși acum cinci ani a anunțat că se retrage definitiv de pe scenă, colegul Petre Geambașu (75 de ani) nu o lasă deloc să facă asta. Mama regretatei Mălina Olinescu, artista care s-a stins în 2011, a oferit un interviu pentru Click!.

Deși are o carieră de aproape trei decenii pe scenă, doamna muzicii ușoare românești încă mai are emoții când ajunge în fața publicului. Nu poate să părăsească definitiv cariera pentru că muzica îi alungă durerea din suflet. „Emoții sunt de fiecare dată când urc pe scenă, pentru că nu ești artist fără aceste emoții, pentru mine fiecare apariție e un prilej de a transmite bucuria de a trăi fiecare zi din viață și îmi încarc bateriile. Nu am întotdeauna bună dispoziție, dar mi-o recapăt pe scenă, e un moment de dăruire. Pot să spun că tot cea ce am în suflet mai dureros scena mă ajută să se mai ducă din durere și îmi dă putere să merg mai departe.”, a spus artista pentru Click!.

