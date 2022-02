Pe raza comunei Șcheia sunt cazați la ora actuală un număr de 310 refugiați ucraineni, a anunțat primarul localității, colonelul în rezervă Vasile Andriciuc. El a adăugat că în perioada următoare mai pot fi cazate încă 40 de persoane la pensiunile și hotelurile din comună însă dacă situația o va impune se mai pot amenaja 12 locuri de cazare la Căminul cultural din satul Sf.Ilie unde în prezent funcționează un centru de vaccinare. Printre agenții economici care au pus la dispoziție locuri de cazare se numără Curtea Bizantină, Conacul Domnesc, Hotel Polaris, Casa de Piatră, Pensiunea Santa Fe, Coliba Haiducilor și Ambiance, Hotel West, Pensiunea Bavaria, Pensiunea Confort plus ODN. ”Această problemă a refugiaților comuna Șcheia a primit-o cu foarte multă maturitate și iată că agenții economici, persoanele fizice, Primăria, toată suflarea din comună au încercat să rezolve momentan situația care pentru toată lumea este catastrofală. Mulțumesc tuturor agenților economici care dețin hoteluri și pensiuni care au cazat în stare de necesitate acești oameni aflați într-o situație foarte dificilă. Țin să precizez că maturitatea agenților economici din comuna Șcheia se reflectă prin activitatea non stop pe care o desfășoră”, a subliniat colonelul Andriciuc. El a ținut să puncteze și implicarea cultelor religioase din comună în acțiunea de sprijinire a refugiaților ucraineni dând exemplul cultului baptist din satul Mihoveni care a cazat patru familii de sinistrați în spațiul unde își are sediul. ”Comuna Șcheia nu este indiferentă chiar dacă nu face atâta publicitate și se bazează maturiatea cetățenilor și agenților economici dar și a cultelor religioase”, a menționat primarul.

Vasile Andriciuc a mai ținut să precizeze că localitatea pe care o conduce este pregătită de două săptămâni să primească refugiați. El a spus că a inventariat locurile de cazare, stațiile de carburanți, telefoanele utile, situația emigranților, numărul bărbaților cu vârste între 18 și 60 de ani și a instruit personalul Primăriei. ”Primăria Șcheia prin aparatul de specialitate a luat toate măsurile încă de acum două săptămâni pentru a face față unor situații de risc. La mine pe birou e un dosar unde sunt telefoanele utile, societățile comerciale, spațiile de cazare, situația emigranților, stațiile de carburtanți. Vă pot informa că noi privim cu foarte multă maturitate această problemă. Fiecare salariat a fost instruit asupra modului de desfășurare a activităților pe teritoriul comunei de la banalul sistem de anunțare a funcționarilor publici și personalului pentru a veni în timpul cel mai scurt la Primărie până la inventarierea tuturor agenților economici, a persoanelor fizice inclusiv a cetățenilor comunei care au vârsta între 18 și 60 de ani care în caz că situația se înrăutățește să știm pe cine ne bazăm. Conceptual suntem în măsură ca atunci când ni se solicită sprijin să răspundem da”, refuga spus Andriciuc.

El a amintit că și pe timpul pandemiei comuna Șcheia s-a comportat exemplar. ”Încă o dată se demonstrează că localitatea Șcheia manifestă maturitate în situații deosebite. Am demonstrat și pe timpul pandemiei prin activitățile dsfășurate de întreaga comună și cînd spun asta mă refer la persoane fizice, agenți economici, conducerea Primăriei. Pe timpul pandemiei am reușit să rezolvăm atât probemele comunei cât și problemele care au fost ridicate la nivel județean și la nivel de țară. Iată că acum venit o altă situțaie deosebită cea a refugiaților care este una dramatică oamenii fiind nevoiți să plece în bejenie de acasă. Eu cred că aici nu trebuie să facem balet administrativ ci trebuie să fim foarte maturi astfel încât să găsim soluțiile cele mai bune în timp scurt și să rezolvăm problema unor oameni care sunt într-o situație deosebită”, a conchis colonelul Andriciuc.