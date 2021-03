Un moment extrem de emoționant s-a petrecut astăzi în comuna suceveană Șcheia acolo unde comunitatea a sărbătorit-o pe Magdalina Cristurean la împlinirea vârstei de 100 de ani. Evenimentul s-a petrecut acasă la centenară. Acolo au venit primarul, Vasile Andriciuc însoțit de viceprimarul Cristi Burac și i-au oferit sărbătoritei din partea Primăriei și a Consiliului Local un frumos buchet de flori, o sticlă de șampanie și un tort cu trei lumânări care au compus cifra 100.

”Bunica, astăzi matale împlinești 100 de ani. Consiliul Local Șcheia, toată comuna de fapt este alături de matale și îți urează La mulți ani! Să fii sănătoasă pentru că pentru noi ești o mândrie că ai ajuns la 100 de ani. O gospodină adevărată din satul Șcheia. Să vă trăiască copiii, nepoții. Noi v-am adus simbolic un tort, un buchet de flori și o șampanie”, i-a transmis Andriciuc.

Magdalina Cristurean care la cei 100 de ani a afișat o luciditate pe care mulți dintre cei mai tineri nu o au a ținut să mulțumească celor care au venit să o onoreze și le-a transmis să ajungă anii ei. Bătrâna le-a dezvăluit faptul că ea a fost pusă la panoul de onoare fiind fruntașă în muncă. Le-a mai spus celor prezenți că speră ca Dumnezeu să dea pace și liniște amintind că ea a trecut printr-un război în care a suferit multe. Centenara s-a adresat primarului căruia i-a adus aminte o întâmplare petrecută atunci când acesta a candidat pentru primul mandat. ” Când ai ieșit prima dată primar eu scoboram pe scări în jos iar neata suiei. Am dat mâna cu neata și ți-am spus să fii primar tătă viața dumitale aici în sat”, a rememorat bătrâna, sub privirile mirate ale celor prezenți. Bătrâna șugubeață a scăpat și o glumă: ”Domnule primar, v-aș ruga ceva. Dă un zero jos (nr. de pe tort) și fă-mă de 10 ani”. Cei prezenți i-au cântat La mulți ani sărbătoritei iar la final au ciocnit împreună cu bătrâna un pahar cu șampanie.