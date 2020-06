Lucrătorii de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală 9 Șcheia au fost sesizați direct de către o femeie de 44 ani, din Șcheia despre faptul că în jurul orei 08.00, un bărbat de 31 ani, din aceeași localitate, a condus autoturismul fără permis de conducere și sub influența alcoolului.

Șoferul a fost identificat la locuința sa din Șcheia, în fața casei acestuia fiind identificat și autoturismul.

Șoferul a fost condus la sediul SPR 9 Șcheia, unde după sosirea avocatului său a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus și la Spitalul Județean Suceava, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că bărbatul de 31 de ani nu este posesor de permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere și sub influența alcoolului.