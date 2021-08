Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a avut un schimb tăios de cuvinte cu un enoriaș care a constatat că ”vremea țepelor de abia a început în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților”. „Înaltpreasfinţia Voastră, sunt unul din cei care s-au bucurat de anunțul făcut: «vremea țepelor în ASR a trecut». Chiar am crezut, până duminica trecută, când am vizitat mănăstirile … și apoi am participat la ședința Consiliului Parohial. Eu cred că vremea țepelor de abia a început:

1. La … am aflat că s-a acordat gradul de … domnului și că în raportul către Patriarhie s-a scris că ar avea … ani de călugărie, în timp ce respectivul are doar …, fiind călugărit la …. Este o țeapă aceasta sau nu?

2. Același părinte de la … mi-a confirmat un zvon: Domnul … este proprietarul unui lanț de …, ori călugării nu au voie să se ocupe cu afaceri lumești. Este o țeapă sau nu?

3. La ședința Consiliului Parohial ni s-a prezentat inițiativa de a duce 100 copii la mare. Frumos și lăudabil! Dar… nu prea sunt bani și trebuie să contribuim: parohiile care trimit copii, câte 450 lei, iar restul cu sume după gradul parohiei. Întrebarea este: s-au organizat concerte filantropice cu acest scop: unde sunt banii? Fiecare parohie are înscris în buget sume «pentru tabere școlare». Unde sunt banii? Este aceasta o țeapă sau nu?

4. Îmi amintesc că nu cu mult timp în urmă am strâns bani pentru o persoană bolnavă, …. Nu cumva este individul care a fost fugărit de la … pentru anumite păcate și o face pe …? A fost o țeapă sau nu?”, i-a scris enoriașul înaltului prelat semnându-se cu inițialele C.O.

IPS Calinic i-a răspuns enoriașului la fiecare acuzație lansată concluzionând ”îmi este ruşine de ruşinea dumneavoastră, dar şi a celor care vă asmuţă!”.

”Stimate domnule!

Deşi v-am promis cândva că nu voi mai răspunde frământărilor dumneavoastră, având în vedere indecenţa cu care vă adresaţi, totuşi, constatând că sunteţi atât de agresat de multitudinea „ţepelor”, mi-am luat îngăduinţa de a-mi încălca promisiunea şi de a vă răspunde, desigur, şi cu nădejdea că veţi scăpa de stafia „ţepelor” care vă bântuie.

Aşadar, să începem cu începutul.