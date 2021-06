Consilierul local liberal, Alin Rusu, este noul președinte al organizației PNL Șcheia. El a câștigat alegerile care au avut loc luni, 21 iunie, în fața contracanditatului său, Ilie Cojoc. Alin Rusu va fi ajutat de trei vicepreședinți: Ilie Cojoc, Ana Goraș și Ioan Veniamin Polocoșer. De menționat că fostul președinte al PNL Șcheia, primarul în funcție Vasile Andriciuc, nu a mai candidat la șefia organizației. A făcut un pas în spate preferând să lase loc mai tinerilor săi colegi dar și să se ocupe de sănătate știut fiind faptul că recent a suferit un infarct urmat de o infecție cu covid. Totuși Andriciuc a fost ales președinte de onoare al organizației pe viață.

Andriciuc: ”Am predat ștafeta din prima bancă”

”Am predat ștafeta din prima bancă. Am preferat să fac un pas în spate și să promovez forța tânără în PNL Șcheia așa cum ar trrebui să facă și alții. Predau o organizație puternică care a adus rezultate electorale foarte bune. Nu mai departe la alegerile prezidențiale PNL Șcheia s-a clasat pe locul șapte ca număr de voturi pentru președinte după cinci municipii și un oraș. Mă simt onorat pentru funcția de președinte de onoare al organizației pe viață. Asta înseamnă că liberalii au încredere în mine. Mă voi axa în continuare pe o politică de dezvoltare a comunei și o relație frumoasă cu cei 9.800 de cetățeni. Important este că Primăria Șcheia este cea mai dezvoltată primărie din punct de vedere financiar, nu are nici o datorie iar banii care sunt asigură dezvoltarea în proporție de 57%”, a declarat Andriciuc.