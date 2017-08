Telenovela existenţei echipei Foresta Suceava continuă! După un sezon fotbalistic acceptabil, chiar cu performanţe remarcabile la început, dar unul financiar regretabil, echipa de fotbal a Sucevei, Foresta, continuă să spere şi se pare că va renaşte.

După o grămadă de discuţii cu diferiţi investitori, se pare că cei care se ocupă de formaţia suceveană au întrezărit o rază de lumină. Pe firmament au apărut doi oameni de sport francezi şi doi moldoveni, cu cetăţenie română, care doresc să scoată gruparea suceveană din nevoie şi să achite datoriile pe care clubul le are la jucători, antrenori şi Fisc.

„De-a lungul ultimei perioade am prezentat doar chestii triste despre echipa Foresta şi am avut parte doar de momente şi veşti neplăcute. Acum, este clipa în care se pare că lucrurile se vor schimba şi vor urma şi zile senine.

În primul rând, trebuie să mulţumim copiilor de la clubul Omnia Suceava, antrenorului Florin Cristescu, părinţilor şi tuturor celor care s-au implicat în participarea acestora în primele trei etape de campionat în Liga a II-a. Pentru efortul lor trebuie felicitaţi şi respectaţi pentru că s-au sacrificat pentru existenţa clubului Foresta Suceava.

Am ajuns în sfârşit la un consens cu doi investitori din Franţa şi doi din Republica Moldova, cu cetăţenie română, care şi-au exprimat dorinţa de a susţine clubul nostru. În acest moment ei au cheltuit deja circa 70-80.000 de euro şi vor să facă o echipă competitivă în acest oraş.

Deocamdată am început cu achitarea datoriilor către foştii jucători şi antrenori, pentru că eram în pericol de depunctare sau de interzicerea posibilităţii de transfer de jucători. Urmează să încheiem perioada birocratică, care este una anevoioasă şi să achităm datoria către Finanţe pentru a putea obţine certificatul de solvabilitate care ne va putea permite accesul la fondurile de la Primărie şi Consiliul Local.

Am avut şi o întâlnire cu domnul primar Ion Lungu care s-a arătat dispus să sprijine în continuare fotbalul sucevean. Dacă lucrurile vor decurge bine şi destul de rapid, am putea să încercăm până la finele acestui an să mizăm pe un milion de lei de la Primărie şi Consiliul Local.

În acelaşi timp, trebuie să ne gândim la formarea unui lot de jucători şi la crearea unei organigrame exacte a clubului Foresta Suceava. Deocamdată, avem acceptul foştilor jucători Cerlincă, Stănescu şi Masella şi avem patru nou veniţi. Este vorba despre Daniel Papue, fundaş, fost junior al clubului Chelsea Londra, Isaga Diallo, un mijlocaş la închidere care a evolua în Cipru, Khlaed Challabi, un jucător care a fost la Mouscron şi doi jucători care au evoluat în Turcia. Pentru foştii jucători se speră încheierea actelor până la meciul de miercuri cu FC Argeş, iar pentru străini se aşteaptă cartea verde. Oricum, până la etapa a V-a, echipa noastră va arăta altfel, scopul nostru pentru acest sezon competiţional fiind salvarea de la retrogradare.

În ceea ce priveşte antrenorul, suntem în discuţii cu Amar Boulima, un tehnician care a stat pe banca celor de la FC Sion. În cazul în care nu ne vom înţelege, există şi variante de rezervă, antrenori care au licenţă Pro.

Am realizat protocoale de colaborare cu clubul Omnia şi cu LPS Suceava şi astfel au fost rezolvate probleme legate de echipa a doua şi cele de juniori. Avem o schiţă de buget şi un program care sperăm că va deveni realitate” a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei Suceava, Andrei Ciutac.

Preşedintele clubului sucevean a afirmat că noii investitori au fost impresionaţi de publicul prezent în tribunele stadionului „Areni” şi atmosfera existentă vizavi de fotbal în oraş.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating