Elevii de la școala cu clasele I-IV din comuna Adâncata dar și copiii de grădiniță care își au sala de clasă în aceeași clădire vor fi transferați în noul an școlar care stă să înceapă la Școala cu clasele V-VIII ”Ioan Băncescu” din centrul comunei. Este vorba de 160 de elevi și preșcolari. Primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, a declarat că decizia a fost luată cu acordul Inspectoratului Școlar Județean întrucât școala cu clasele I-IV va intra în modernizare din 15 septembrie printr-un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 960.000 de lei. Va fi înlocuită șarpanta, se vor efectua lucrări de izolare termică a clădirii, de împrejmuire, se va amenaja un teren de sport și se vor construi o anexă și un garaj pentru microbuzul școlar.”Am ajuns la concluzia că e mai bine ca elevii să învețe în acest an școlar la școala cu clasele V-VIII. Am avut înțelegere și de la profesorii acstei școli pentru că cei de la grădiniță vor învăța în cancelarie iar profesorii își vor amenaja canelaria în bibliotecă. Mulțumim mult profesorilor și învățătorilor pentru înțelegere. Relația de colaborare dintre noi este foarte bună de aceea oricând apar probleme le rezolvăm cu calm și rațiune. O să fie un pic mai greu un an de zile dar e mai bine așa pentru că dacă ar fi învățat în școala cu casele I-IV când se efectuau lucrările de modernizare exista un mare risc de accidente ”, a spus Viorel Cucu.

Începe construcția unei grădinițe noi

Primarul a precizat că tot în această toamnă vor începe și lucrările la noua grădiniță cu program normal din Adâncata care va prelua copii de la grădinița care funcționa la școala cu clasele I-IV. Investiţia în valoare de 1,14 milioane de lei va fi ralizată prin PNDL. ”Acum suntem la faza de achiziții și sperăm ca până în octombrie să înceapă lucrările”, a spus Cucu. El a precizat că toate școlile din comună sunt pregătite să înceapă noul an școlar fiind dotate cu încălzire centralizată și apă curentă. ”Dezideratul mandatelor mele de primar a fost acela de a moderniza școlile din comună lucru care se va finaliza în curând”, a conchis Viorel Cucu.