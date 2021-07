18:10-18:25

PREZENTAREA CLUSTERELOR ROMÂNEȘTI DIN CONSTRUCȚIE (Zero Energy), SĂNĂTATE (One Health), PRODUSE ECOLOGICE (Inter-Bio), ENERGII REGENERABILE (CERMAND)· Cezar CALEAP/ Vicepreședinte cluster „ZERO ENERGY”· Virgil NADOLU/ Consilier One Health New Medical Concept· Albert IMRE /Vicepreședinte Asociația Inter-Bio· Prof. dr. ing. Nicolae OLARIU/ Președinte Asociația Patronală Surse Noi de Energie (SUNE ) entitate managerială a clusterului CERMAND