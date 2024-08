În perioada 15-17 august ș-a desfășurat la Piatra Neamț cea de-a XV-a ediție a festivalului Volare, festival de interpretare și creație dedicat copiilor și tinerilor care iubesc muzica ușoară.

Asociația culturală „Star”, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Piatra Neamț, Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț și partenerul media oficial Radio România Iași, au reușit și în acest an să organizeze un eveniment remarcabil la care au participat peste 250 de concurenți din țară și din străinătate, 23 de concurenți din Italia, Bulgaria, Portugalia și Filipine au participat prin mediul on line iar peste 230 de concurenți din țara noastră, din Republica Moldova și din Malta au participat fizic încântând publicul cu vocile lor minunate urcând pe impecabila scenă pregătită de organizatorii Denisa, Viorel și Viorela Stoian, o familie minunată care fac fericiți în fiecare an sute de copii talentați care iubesc muzica.

Juriul de specialitate ales a fost unul remarcabil, juriu format din personalități personalități, oameni de artă și cultură precum:

Olimpia Urs, conf. Univ. Interpretare canto clasic; Egle Chisiu, cantareata lirica, soprană lituaniană; baritonul Vasile Chisiu, solist la Opera Națională din București; Evelina Batey din Malta, director al Centrului European pentru cultură și artă, producător muzical și profesor de canto, fondator al festivalului Internațional „Golden Voice” Malta; Gutiera Prodan din Republica Moldova, ambasador al păcii, maestru în arte, producător al festivalului „Mărțișorul copiilor”; Adriana Marchese din Italia, președinta Asociației româno-italiene „Veronica Arts”, director al festivalului „Euro Music Vision” , compozitor și textier; George Vanvu, compozitor, redactor și realizator emisiuni culturale Radio România Iași.

Și în acest an, școala de muzică Romantic Art din Suceava s-a întors de la Piatra Neamț cu ”tolba” plină de premii participând la acest concurs cu un număr de 16 copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, copii coordonați de prof. Mihaela Gabriela Morar și prof. Andreea Ina Gontaru.

Palmaresul RomanticArt

𝐒𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞

𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑖𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑎𝑛𝑢, 9 𝑎𝑛𝑖 – 𝑇𝑟𝑜𝑓𝑒𝑢𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑟

𝐴𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑑𝑟𝑢 𝐷𝑢𝑚𝑖𝑡𝑟𝑖𝑢, 8 𝑎𝑛𝑖 – 𝑇𝑟𝑜𝑓𝑒𝑢𝑙 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒𝑖

𝑃𝑒𝑡𝑟𝑢𝑡𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑡̦𝑢, 9 𝑎𝑛𝑖 – 𝑇𝑟𝑜𝑓𝑒𝑢𝑙 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒𝑖

𝐶𝑎𝑟𝑜𝑙 𝐼𝑒𝑟𝑒𝑚𝑐𝑖𝑢𝑐, 9 𝑎𝑛𝑖 – 𝑇𝑟𝑜𝑓𝑒𝑢𝑙 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒𝑖

𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑡̦𝑢. 10 𝑎𝑛𝑖 – 𝑇𝑟𝑜𝑓𝑒𝑢𝑙 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒𝑖

𝐴𝑙𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑇𝑖𝑟𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛, 12 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼

𝐹𝑖𝑙𝑖𝑝 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛, 8 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼𝐼

𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑎 𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑, 8 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼𝐼

𝐴𝑛𝑎 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑠𝑐𝑢, 8 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼𝐼

𝐴𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑖𝑡, 8 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼𝐼

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑖𝑚𝑜𝑓𝑡𝑒, 10 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼𝐼

𝐵𝑒𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑉𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟, 10 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼𝐼𝐼

𝑁𝑎𝑑𝑖𝑎 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑎𝑟𝑖𝑢, 12 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼𝐼𝐼

𝐴𝑛𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑅𝑢𝑠𝑢, 12 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼𝐼𝐼

𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑎 𝐵𝑖𝑣𝑜𝑙, 10 𝑎𝑛𝑖 – 𝑀𝐸𝑁𝑇̦𝐼𝑈𝑁𝐸

𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖, 11 𝑎𝑛𝑖 – 𝑀𝐸𝑁𝑇̦𝐼𝑈𝑁𝐸

𝐒𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 “𝐒𝐚̆ 𝐚𝐣𝐮𝐧𝐠𝐞𝐦 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐥𝐞”

𝐴𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑑𝑟𝑢 𝐷𝑢𝑚𝑖𝑡𝑟𝑖𝑢, 8 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼

𝐶𝑎𝑟𝑜𝑙 𝐼𝑒𝑟𝑒𝑚𝑐𝑖𝑢𝑐, 9 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼

𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑡𝑢. 10 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑖𝑚𝑜𝑓𝑡𝑒, 10 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼

𝑃𝑒𝑡𝑟𝑢𝑡𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑡𝑢, 9 𝑎𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝐼𝐼

𝐈̂𝐍𝐕𝐈𝐓𝐀𝐓̦𝐈𝐈 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 𝐢̂𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐨𝐫 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐫𝐢:

𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑖̂𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑎𝑛𝑢, 9 𝑎𝑛𝑖 – „𝐵𝑎𝑙𝑡𝑖𝑐 𝑉𝑜𝑖𝑐𝑒” 2025 – 𝐿𝑖𝑡𝑢𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑠̦𝑖 „𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 2024 – 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖

𝑃𝑒𝑡𝑟𝑢𝑡̦𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑡̦𝑢 , 9 𝑎𝑛𝑖 – „𝐺𝑜𝑙𝑑𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑖𝑐𝑒” 2025 – 𝑀𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑠̦𝑖 „𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 2024 – 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖

𝐶𝑎𝑟𝑜𝑙 𝐼𝑒𝑟𝑒𝑚𝑐𝑖𝑢𝑐, 9 𝑎𝑛𝑖 – „𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛” 2024 – 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖

𝐴𝑙𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑇𝑖̂𝑟𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛, 12 𝑎𝑛𝑖 – „𝐴𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑖𝑐𝑒 ” 2024 – 𝑅𝑖𝑔𝑎 – 𝐿etonia

”𝑉𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑣𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑒𝑠𝑐 𝑠̦𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒 acești copii au muncit, au sperat, au perseverat 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛 𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑙. Au clădit 𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙 “𝑐𝑎̆𝑟𝑎̆𝑚𝑖𝑑𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑐𝑎̆𝑟𝑎̆𝑚𝑖𝑑𝑎̆” , 𝑐𝑢 𝑟𝑎̆𝑏𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑠̦𝑖 𝑚𝑖𝑔𝑎𝑙𝑎̆, cu multă muncă, 𝑑𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢 multă 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠̦𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒 pentru muzică și iată că rezultatele nu întârzie să apară. Merg mai departe către 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑙 lor 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑐𝑎̆ 𝑢𝑛𝑒𝑜𝑟𝑖 au și 𝑑𝑒𝑧𝑎𝑚𝑎̆𝑔𝑖𝑟𝑖 , important este să nu renunțe și să pășească mai departe cu încredere. La mulți ani ”Volare”! 15 𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑖𝑢𝑏𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑚𝑢𝑧𝑖𝑐𝑎̆, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡̦𝑎̆, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑖𝑟𝑖 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑎𝑠𝑒, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖!

𝑀𝑢𝑙𝑡̦𝑢𝑚𝑖𝑚 familiei Stoian 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎̆, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑎̆𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑠̦𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑐 𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑛𝑎̆ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒! 𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑔𝑖𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑟𝑐𝑎̆ 𝑝𝑒 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒! 𝑁𝑒 𝑖̂𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎̆𝑚! ” a transmis președintele Asociației Culturale Romantic Art, prof. Mihaela Gabriela Morar.