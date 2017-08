Ceremonia oficială de deschidere a celei de-a IV-a ediții a Școlii de Vară « Tinerii de Azi – Adulții de Mâine » organizată de Asociația Generației de Azi a reușit în acest an să reunească 65 de tineri ambițioși din peste 20 de județe ale țării.

Prin acest eveniment, Asociația Generației de Azi conferă contextul oportun pentru dezvoltarea personală a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani. Școala de Vară ”Tinerii de Azi – Adulții de Mâine” stimulează concomitent atât latura profesională a participanțior prin training-uri captivante precum: inteligenţa emoţională – inteligențele multiple, stimă de sine şi productivitate personală, teamwork şi inteligenţa socială, precum şi Cursul de dezvoltare a abilităţilor de comunicare interpersonală, dar și latura artistică prin ateliere de muzică, teatru, dans și pantomimă.

Ceremonia de deschidere oficială a acestei ediții a început cu un moment de o introspecție a organizației, prin expunerea obiectivelor concrete ale proiectului, dar și a viziunii membrilor Asociației Generației de Azi. Au urmat prezentările și discursurile trainerilor: Petru Mustățeanu (trainer & mediator), Daniel Niță (trainer), Mara Perța (profesor & trainer), Elena Sextilia Solonaru (profesor & trainer), Daniel Dobre (cântăreț, compozitor & trainer), Anca Donisan (profesor & instructor de pantomimă), Ștefan Iancu (Student la Actorie la Faculatea de Teatru și Televiziune, Cluj), Adrian Lepădatu (Actor & Traier) și Radu Poșoi (Instructor de dans). Aceștia le-au vorbit despre necesitatea reformei comunității și modul în care aceasta începe cu fiecare dintre ei.

Invitatul Special al Deschiderii Oficiale, a fost Codrin Bostan, fost vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor și co-organizator al acestui proiect în 2014 și 2015. „Când am început alături de Cristian Tănase organizarea primei ediții a Şcolii de Vară „Tinerii de Azi – Adulții de Mâine” nu mă gândeam că aceasta va avea atât de mult succes şi continuitate. Astăzi, a debutat ediția a IV- a a evenimentului, ceea ce demonstrează că nevoia noastră, a tinerilor, de a ne dezvolta în afara mediului academic este reală, iar Şcoala de Vară se pliază pe această nevoie.” a declarat Codrin Bostan.

„Ne bucurăm că am reușit să îmbinăm utilul cu plăcutul, dezvoltarea multilaterală a tinerilor într-un cadru non-formal, reușind astfel să le oferim participanților o experiență aparte. Am văzut la Deschiderea Oficială 2 Românii – „România rurală” și „România urbană”, am văzut România tinerilor care doresc să se implice în dezvoltarea acestora. Fiecare eveniment reprezintă o oportunitate de a descoperi pasiunile tinerilor din România, dar și domeniile în care aceștia și-ar dori să vadă o schimbare. În acest sens, această Școală de Vară își propune să participe proactiv la continua dezvoltare a tinerilor.” a declarat Cristian Tănase, președintele Asociației Generației de Azi și project manager al Școlii de Vară.