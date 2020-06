Anul acesta părinții din întreaga țară își pot înscrie copiii și adolescenții la unul dintre cursurile Școlii de Vară, în cadrul primei ediții desfășurate în premieră integral online, față de cele 10 ediții anterioare care s-au desfășurat în maniera clasică. Din mediul sigur al propriei case sau dintr-o călătorie, oriunde s-ar afla, cursanții au nevoie doar de un dispozitiv conectat la internet și de dorința de a se distra folosind limba engleză și/ sau germană. În contextul declanșării pandemiei Covid-19, a avut loc o trecere foarte rapidă a tuturor activităților în mediul online. Practic, în acest moment, oricine se poate înscrie și poate beneficia de o pregătire lingvistică la cel mai bun centru de pregătire pentru examene Cambridge din România – Twinkle Star. Cursurile oferite de Twinkle Star se desfășoară online, în timp real (live) și sunt accesibile de oriunde din țară și din străinătate.

Școala de Vară Twinkle Star este un proiect educațional dezvoltat și perfecționat pe parcursul a 11 ani de către Twinkle Star Exam Centre, desemnat recent “Cel mai Bun Centru de Pregătire Cambridge Step-by-Step din România” și “Gold Preparation Centre” de către Departamentul Cambridge Assessment English din cadrul Universității Cambridge din Marea Britanie. Cursurile sunt concepute în așa fel încât învățarea și consolidarea cunoștințelor de limbă engleză și germană se fac prin metode distractive, relaxante, potrivite pentru perioada vacanței. Profesorii experimentați ai Școlii de Vară pun accentul pe jocuri, interactivitate, dezvoltare personală, creativitate, creșterea stimei de sine a copiilor, folosirea diferitelor tipuri de artă, dialog și feedback constructiv si metoda “blended learning” care ofera mai multă autonomie copiilor. Atmosfera de învățare este sigură, relaxată, entuziastă, iar activitățile sunt adaptate nevoilor vârstei fiecărei grupe de cursanți.

Părinții care caută o soluție sigură pentru ca vacanța copiilor să fie mai frumoasă și plină de activități educative și distractive îi pot înscrie la unul dintre nivelurile Școlii de Vară Twinkle Star. Vara este dificil pentru majoritatea să-și împartă timpul și atenția între responsabilitățile zilnice și dorința de a oferi copiilor activități sigure, formative și distractive.

“Conceptul Twinkle Star se adresează părinților care prioritizează investiția în educația copiilor și înțeleg că menirea lor de bază este de a oferi acestora oportunități astfel încât startul în accesiunea copiilor să fie asigurat. Părinții vin la noi pentru a își sprijini copiii și pentru a le oferi acces către o nouă lume unde limba engleză joacă atât rol de comunicare cât și de valorizare a abilităților individuale.

Învățarea nu trebuie să fie în antiteză cu distracția, tocmai de aceea am pregătit pentru cei care doresc să se înscrie o scurtă incursiune către orele noastre online, sub numele de Săptămâna #connect, în perioada 22 – 26 iunie. Astfel, au un preview asupra modului în care pot învăța alături de cel mai bun centru de pregătire Cambridge din România. După aceste ore părinții conștientizează că vacanța de vară este un moment prielnic de a continua activătățile de învățare a unei limbi străine, și mai mult, copii nu se simt constrânși ci își doresc acest cadru informal de învățare tocmai pentru că le oferă satisfacții.

Cele 2 ore petrecute zilnic în fața calculatorului în contextul actual devin o modalitate sigură de învățare, pregătire și monitorizare a progresului. Modulele se desfășoară pe durata a 2 săptămâni, cu maxim 15 cursanți, pentru a putea oferi atenția cuvenită fiecărui cursant.

Trainerii noștri au adaptat programele de vară tocmai pentru a oferi o interacțiune autentică între cursanți prin jocuri de rol, săli virtuale de lucru în echipă, completarea task-urilor în timp real și cu feedback imediat în cadrul cursurilor live. Pe lângă cunoștintele lingvistice tinerii vor dobândi încredere, mai multă autonomie și vor învăța să își gestioneze nu numai emoțiile cât și timpul de lucru. Experiența Școlii de Vară contribuie la autodepășire, cu impact vizibil asupra rezultatului obținut ulterior la examenele Cambridge“, a declarat Ruxandra Rață – Bucevschi, fondator și manager general Twinkle Star Exam Centre. Înscrierea la una dintre lecțiile live gratuite ale Școlii de Vară care se desfășoară în Săptămâna #connect (22 – 26 iunie) se realizează prin completarea formularului: http://tiny.cc/summerlesson-connect .

Înscrierea și detalii despre Școala de Vară (lecțiile online cu plată) se realizează aici: https://twinklestar.ro/scoala-de-vara-online/.

Din momentul lansării programului destinat verii 2020, aproximativ 300 de copii și adolescenți s-au înscris deja la unul dintre nivelurile adecvate vârstei lor. Pentru limba engleză, cursurile sunt structurate pe șase niveluri de dificultate – Tiny Stars (4 – 6 ani), Little Stars (6 – 8 ani), Let’s Play (9 – 11 ani), Young Stars (12 – 14 ani), Essential English (11 – 16 ani) și Shine! (14 – 18 ani). Pentru limba germană, cei interesați pot opta pentru nivelul care li se potrivește cel mai bine – Germană pentru începători (11 – 14 ani), Germană nivel A1 (11 – 16 ani) sau Germană nivel A2 (11 – 18 ani). Toate detaliile despre ceea ce oferă fiecare curs si inscrierea la Școala de Vară se realizeaza pe siteul https://twinklestar.ro/scoala-de-vara-online/. În cazul unora dintre sesiunile de cursuri, locurile sunt ocupate aproape integral.

În această perioadă, cei care doresc să se înscrie la Scoala de Vara Twinkle Star beneficiază de promoția “Last Call” – la plata până pe 30 iunie cursanții beneficiază de reduceri între 6,5% și 20%, funcție de tipul de curs ales.

În plus, tuturor celor care vor să participe la cursurile Twinkle Star Exam Centre care vor începe din toamnă li se oferă o reducere suplimentară de 15% la plata anticipată până pe 30 iunie 2020.

Despre noi:



Twinkle Star este cel mai mare centru de pregătire pentru Examene Cambridge din România, cu peste 5.000 de cursanți în Iași, Botoșani și Piatra Neamț iar prin cursurile online de engleză și germană suntem acum la dispoziția cursanților din toată țara.

Centrul are o experiență de 11 ani în pregătirea candidaților, fiind acreditat “Cel mai bun centru de pregătire Cambridge Step-by-Step din România” și “Gold Preparation Centre” de către Cambridge Assessment English ‒ departamentul de examene din cadrul Universității Cambridge din Marea Britanie.

Pe lângă cursurile de pregătire, centrul Twinkle Star este unul dintre cele 9 centre din România autorizate să susțină și examene Cambridge.

De asemenea, suntem primul și singurul centru acreditat pentru formarea profesorilor de limbă engleză care doresc să obțină CELT-P și CELT-S (Certificate in English Language Teaching Primary & Secondary).

Am păstrat costurile la nivelul de anul trecut, din dorința de a oferi posibilitatea fiecărui copil de a învăța limba engleză și limba germană. Diferența de costuri este de minim 30% față de competitori, în avantajul părinților. Mai mult de atât, aceștia au un discount suplimentar de 15% la plata anticipată pentru anul școlar următor- până în data de 30 iunie, care se cumulează cu reducerile de familie. Majoritatea părinților alege totuși varianta celor 10 rate lunare.

În urma cursurilor de engleză desfășurate pe o durata între 9 și 18 luni de zile se obține un certificat lingvistic international Cambridge, valabil pe viață, care poate fi util atât pentru echivalarea probelor lingvistice la admiterea în liceu sau la examenul de Bacalaureat, cât și pentru admiterea la o universitate din țară sau străinătate sau pentru oportunități de muncă în țară și în străinătate.

Majoritatea cursanților Twinkle Star optează pentru o colaborare de lungă durată care se poate extinde până la 9 ani de zile, trecerea de la un nivel la altul asigurându-le rezultate excepționale, ceea ce a dus la obținerea de către Twinkle Star a distincției “Cel mai Bun Centru de Pregătire Cambridge Step-by-Step din România”.

Rata de promovabilitate a cursanților Twinkle Star la examenele Cambridge trece anual peste 99%. De-a lungul anilor peste 6.500 de cursanți au obținut cu succes certificatele Cambridge datorită pregătirii intensive alături de profesorii experimentați ai centrului.

„În 2018, Cambridge Assessment English a lansat în premieră în România concursul Preparation Centre Awards pentru a recompensa cele mai bune centre de pregătire pentru examene. S-au acordat trei premii pentru trei categorii: Abordare Pas-cu-Pas (Step-by-Step), Metodă de pregătire și Centru nou. Dintre cele 75 de instituții din cursa pentru cea de-a treia ediție din România, cea de anul acesta, Twinkle Star din Iași a fost desemnat cel mai bun centru de pregătire la categoria “Abordare Pas-cu-Pas”. Acest premiu certifică faptul că centrul de pregătire câștigător este o instituție care urmează sistemul de pregătire progresivă și oferă examene Cambridge English pentru toate nivelurile de învățare, însă nu numai. Acest premiu este o reflecție a calității oferite de-a lungul anilor”, a precizat Adina Mihaela Fit, Marketing Support Manager Cambridge Assessment English pentru România și Republica Moldova.

Mai mult decât un centru lingvistic – o comunitate în creștere

Site-ul www.twinklestar.ro , siteul www.examenecambridge.ro si pagina de Facebook https://www.facebook.com/page.twinkle.star/ sunt platforme de comunicare directă, pe care le puteți folosi pentru a afla ultimele noutăți despre cursurile, examenele și evenimentele Twinkle Star.

Twinkle Star Exam Centre ține foarte mult la misiunea sa în societate, oferind plus valoare ori de câte ori acest lucru este posibil. Până la acest moment , având în vedere și contextul de tip “lockdown”, am susținut webminarii gratuite de formare pentru toți profesorii și am venit în sprijinul acelora care au fost nevoiți să facă pentru prima oară, unii dintre ei, trecerea în online, în beneficiul elevilor. Twinkle Star se implică în diferite proiecte de CSR, așa cum s-a întâmplat pe durata pandemiei și a stării de urgență, până la finalul anului școlar, când am organizat cursuri și activități gratuite pentru copiii cadrelor medicale din linia întâi.

Urmărește-ne și pe Facebook – pagina https://www.facebook.com/page.twinkle.star/.