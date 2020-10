Timp de o lună, Școala Gimnazială din Siminicea găzduiește expoziția „Regina Maria. Țara Mea – Inima Mea”, realizată de profesorul doctor în istorie Mihai-Aurelian Căruntu. Muzeul Național al Bucovinei a comunicat că „în cadrul celor 13 panouri, sunt prezentate repere biografice, aspecte din copilăria Mariei de Edinburgh, fotografii, documente, articole din presa epocii, care pun în evidență activitatea sa în calitate de veritabilă „Mamă a răniților” pe fronturile Marelui Război, când teribila epidemie de tifos i l-a răpit pe micul prinț Mircea, dar și acțiunile ulterioare în favoarea recunoașterii Unirii de către Marile Puteri, vizitele în Transilvania, Bucovina, Statele Unite și imaginea generală, pe care a lăsat-o posterității”. Expoziția „Regina Maria. Țara Mea-Inima Mea” va fi itinerantă în mai multe școli, cu precădere din mediul rural.

