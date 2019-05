Sâmbăta, 8 iunie, Şcoala Gimnazială „Ioan Băncescu” din comuna Adîncata va organiza cea de-a XII-a ediţie a Festivalului-concurs interjudețean de folclor „Sărbătoarea de sub brazi”. Festivalul va avea loc la „Iulius Mall” Suceava, începînd cu ora 09.00, iar în competiţie vor intra elevi şi preşcolari. Proiectul „Sărbătoarea de sub brazi” este coordonat de profesoarele Maria Crăciunescu şi Gianina Trifan. Profesoara Trifan a declarat că proiectul își propune să stimuleze tinerii în promovarea, păstrarea și transmiterea folclorului românesc. Ea a adăugat că Festivalul Concurs se bucură de o popularitate, în continuă creștere de la an la an, iar faptul că pe lângă participanții din Suceava s-au numărat și elevi de la școli din Botoșani, Iași, Neamț, Bacău și Bistrița-Năsăud confirmă obiectivul proiectului, acela de a promova diversitatea tradițiilor locale, fiind o rampă de lansare pentru tinerii interpreți și instrumentiști.