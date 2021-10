Școala Kunsthalle Bega, proiect al Fundației Calina, desfășurat prin Kunsthalle Bega, program cultural prioritar co-finanțat de Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, propune publicului o serie de ateliere interactive. Întâlnirile au ca scop apropierea participanților de istoria artei, arta contemporană, arhitectură sustenabilă și recuperarea meșteșugurilor prin metode de educație alternativă.

Istoria artei pentru copii

(recomandat copiilor între 5 și 10 ani)

Maria Orosan-Telea, istoric de artă, lector la Facultate de Arte și Design din Timișoara, alături de Lore Ilie, masterand la Istoria și Teoria Artei, Facultatea de Arte și Design, invită copiii, cu vârsta între 5 și 10 ani, într-o primă interacțiune cu istoria artei, prin nouă povești care au ca sursă de inspirație tablouri celebre din istoria artei. După urmărirea firului narativ, copiii descoperă date reale, precum numele artiștilor, perioadele de realizare sau curentul ilustrat, dar și caracteristicile stilistice specifice prezentate într-un mod interactiv. La încheierea seriei de ateliere, Kunsthalle Bega va tipări o carte cu poveștile Mariei însoțite de reinterpretări vizuale realizate de copii. Atelierele „Istoria artei pentru copii” vor fi deschise publicului, cu înscriere pe pagina de Facebook Kunsthalle Bega, pentru datele de 30 octombrie, 13 noiembrie și 27 noiembrie.

Introducere în arta contemporană

(recomandat copiilor între 10 și 16 ani)

Ultimii 50 de ani ai artei contemporane sunt descifrați în cadrul atelierelor „Introducere în arta contemporană”, concepute în jurul expoziției „Cronicile viitorilor supereroi/Chronicles of the Future Superheroes”, la Kunsthalle Bega. Cursurile încep cu o lectură interactivă, urmată de exerciții de creație privind diverse tehnici hand-made cum ar fi: desenul, colajul, sau stencilul și sunt finalizate cu o expoziție a creațiilor realizate de participanți și un fanZINE tipărit ce va conține întreg procesul acestor întâlniri. Mihai Zgondoiu, lector la Universitatea de Vest, Facultate de Arte și Design din Timișoara, și Andreea Băban, masterand la aceeași facultate, așteaptă adolescenții cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. Pentru datele de 23 octombrie, 6 noiembrie și 20 noiembrie, înscrierile se pot face pe pagina de Facebook Kunsthalle Bega.

Cele cinci practici selectate de colectivul Stardust Architects (Anca Cioarec și Brîndușa Tudor) în instalația „Metabucătăria”, din expoziția „Cronicile viitorilor supereroi”, au în comun orientarea către recuperarea unui meșteșug, a lucrului cu un anumit material sau a unor practici sociale sau spațiale care pot constitui modele pentru sustenabilitate. În perioada 22-24 octombrie 2021, Kunsthalle Begapropune publicului de toate vârstele o serie de întâlniri interactive cu metabucătarii invitați: Atelier TERRApia (Alina Negru și Alessandro Serra) – atelier de explorare a potențialului pământului printr-o abordare contextuală a arhitecturii meșteșugite, Atelier Tron (Andreea Tron) – atelier de explorare a posibilităților cromatice ale deșeurilor alimentare, Grădina Istorică+Ierburi Uitate (Andreea Machidon și Mona Petre) – atelier de recuperare de soiuri vechi de legume și rețete istorice, Culinaria (Magda Vieriu) – atelier experimental aplicat despre metodele de fermentare și Living Cities Architecture & Casa din Hempcrete (Andreea Mihai și Vlad Sadici) – atelier de arhitectură sustenabilă din cânepă beton. Atelierele debutează cu un tur ghidat în expoziția „Cronicile viitorilor supereroi”, la Kunsthalle Bega, și continuă cu activități practice în grădina comunitară Greenfeel Ronaț.

Casa, musafir în natură

(recomandat copiilor între 9-12 ani, respectiv, 12-15 ani)

De-a Arhitectura extinde atelierele „Metabucătăriei” cu o serie de întâlniri pe tema „Casa, musafir în natură”. Atelierul este format în jurul conceptului de sustenabilitate și, în mod particular, al celui de economie circulară. Explicarea termenilor se face în directă legătură cu exponatele instalației „Metabucătăria” și continuă cu prezentarea unor idei și soluții contemporane din domeniul arhitecturii și designului de obiect/materiale. Deoarece tot mai mulți tineri se confruntă cu anxietatea în ceea ce privește problemele climatice și viitorul planetei, în timpul activităților practice, participanții la ateliere își vor descoperi și testa cunoștințele într-o manieră recreativă, astfel încât, să păstreze amintirea unei experiențe plăcute și a unui sentiment optimist în ce privește viitorul. Înscrierile vor fi deschise pe pagina de Facebook Kunsthalle Bega pentru 11 decembrie și 15 ianuarie.

Pe lângă seria de ateliere lansată de Kunsthalle Bega în această toamnă, programul cultural prioritar „Școala Kunsthalle Bega – spațiu de proiecte creative și educaționale” va cuprinde și o nouă serie de 13 video-uri realizate în cadrul platformei BRIEF și primele 13 episoade ale podcastului Kunsthalle Bega, produse împreună cu Mihaela Dedeoglu și Daria Ghiu, care vor explica, prin vocea curatorului Anca Verona Mihuleț și a celor 12 artiști invitați în cadrul proiectului expozițional „Cronicile viitorilor supereroi/Chronicles of the Future Superheroes”, conceptul expoziției și lucrările create în jurul acestuia.

Prin activitățile organizate în cadrul programului educativ, Școala Kunsthalle Bega își propune crearea unui spațiu creativ și educațional atât pentru copii și adolescenți, cât și pentru părinții acestora și cadrele didactice care îi formează, ​​scopul principal fiind acela de a asigura și a pune la dispoziția familiilor și școlilor, precum și a comunităților pe care acestea le formează, un mijloc de educație alternativă. Activitățile vor stimula creativitatea participanților printr-o introducere prietenoasă și neconvențională în lumea artei. Mai multe detalii sunt afișate în evenimentele create pe pagina de Facebook Kunsthalle Bega. Tot acolo, sunt disponibile și linkurile de înscriere.

„Școala Kunsthalle – spațiu de proiecte creative și educaționale” este un proiect cultural cuprins în programul cultural prioritar general –Centrul de Proiecte Timișoara, realizat cu sprijinul Primăria Municipiului Timișoara şi al Consiliului Local Timişoara. Co-finanțatori: Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), Ordinul Arhitecților din România (OAR). Parteneri insituționali: Grădina comunitară Greenfeel Ronaț/Grădinescu, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș, Sfera Timișoarei, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Universitatea de Vest Timișoara – Facultatea de Arte și Design, Fundația Herczeg, PUNCH, Biblioteca Pavilion, De-a Arhitectura, The Institute. Parteneri media: Revista ARTA, Zeppelin, igloo, Observator cultural, Modernism.ro, Propagarta, IQads/SMARK, Renașterea Bănățeană, AgentiadeCarte.ro, Știri Pentru Copii.

Link Facebook: https://www.facebook.com/kunsthallebega

Link Instagram: https://www.instagram.com/kunsthallebega/

Site: https://kunsthallebega.ro