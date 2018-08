Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că prioritatea municipalității în această perioadă va fi pregătirea unităților de învățământ pentru noul an școlar. Ion Lungu a vizitat astăzi Școala Gimnazială nr.10 din cartierul Burdujeni, una dintre cele mai mari școli din municipiu. Lungu a spus că în prezent aici învață 1.100 de elevi și sunt în continuare solicitări de înscriere.



„Prin urmare, am decis să mansardăm școala, pentru a beneficia de 8 săli de clasă, în plus, în care să poată învăța 250 de copii. Lucrările de mansardare merg destul de bine, în primăvară urmând a fi finalizate”, a spus primarul Sucevei. El a amintit că în cursul zilei de joi a semnat contractul în valoare de 2.620.251,07 lei, prin care vor fi montate 9.221 aparate iluminat tip LED, la un număr de 22 de școli din municipiul Suceava.