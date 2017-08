Ferestre bătute în cuie, prin care intră frigul iarna, tavan cu infiltrații de apă care după orice ploaie mai serioasă riscă să cadă peste elevi și peste cadre didactice: așa arată acum Școala Veche din Darabani, unitate la care învață 175 de elevi de clasele 0-IV. Școala este un pericol real pentru cei care își desfășoară activitatea aici, în condițiile în care tavanul riscă să se prăbușească din cauza infiltrațiilor de apă.

Festivalul Zilele Nordului (ZN) se mobilizează anul acesta pentru reabilitarea instituției de învățământ, iar organizatorii ZN îi încurajează pe toți participanții dar și pe toți cei care pot ajuta să doneze bani sau materiale de construcții pentru repararea de urgență a clădirii.

„Îmi doresc ca aceşti copii minunaţi ce în fiecare an, îndrumaţi de învăţătorii lor, obţin numeroase premii la concursuri şi diverse competiţii, să-şi desfăşoare activităţile educative într-un climat propice învăţării. Nu este corect faţă de ei, să stea în fiecare zi în nişte săli de clasă ce au geamurile bătute în cuie, apa ce se infiltrează prin tavan să le distrugă lucrările și desenele, iar în lunile reci, nu puţine de altfel, să tremure de frig, deoarece toată căldura se pierde prin tavanul subţire de rigips. Stăm cu emoţie că la fiecare ploaie, la topirea zăpezii, tavanul ar putea să cadă. De aceea lansez un îndemn pentru toţi cei care au posibilitatea, să sprijine reabilitarea Şcolii Vechi. Mulţumesc, pe acestă cale, tuturor celor ce se implică în acest proiect”, spune directorul Școlii Gimnaziale „Leon Danăilă” din Darabani, Angelica Crețu.

Școala Veche a fost construită în 1871, a fost reabilitată în 2009 printr-un program al Băncii Mondiale, iar suma necesară pentru efectuarea lucrărilor urgente de reparații este de 150.000 de lei.

„E cel mai ambițios proiect al nostru de până acum, avem nevoie de o sumă mare de bani pentru realizarea tuturor reparațiilor. Faptul că acolo învață, în aceste condiții, peste 150 de elevi îmi dă, pur și simplu, fiori. Acolo am învățat și eu, în primii mei ani de școală”, declară Ștefan Teișanu, președintele Asociației Nord.

Fostul director general al Arhivelor Naționale ale României, istoricul Dorin Dobrincu, susține campania pentru strângerea fondurilor care să ajute la repararea Școlii Vechi și face apel la mobilizare: ne putem implica noi toți, fără să așteptăm soluții salvatoare de la alții.

„O școală în adevăratul sens al cuvântului a apărut relativ târziu la Darabani, ca urmare a eforturilor făcute de oameni care au înțeles rostul educației pentru comunitatea locală. Din păcate, patrimoniul inițial s-a risipit, pe de o parte pentru că s-a înțeles în prea mică măsură importanța acestuia pentru comunitate, pe de altă pentru că oamenii par să creadă în proporție tot mai mare că prezervarea acestuia este exclusiv treaba altora, a Primăriei, a statului, eventual a intelectualilor sau a celor avuți. Eu cred că de fapt este și responsabilitatea noastră, a cetățenilor, să susținem proiectele de interes public. Tocmai din acest motiv, la care se adaugă cele sentimentale – am făcut acolo clasele a II-a și a III-a – susțin această campanie pentru strângerea fondurilor care să ajute la repararea Școlii Vechi”, afirmă istoricul Dorin Dobrincu.

La rândul lor, oamenii din comunitate și câțiva foști elevi care au studiat aici încep să se mobilizeze și să sprijine inițiativa festivalului Zilele Nordului de a reabilita școala.

„Am trăit 18 ani la Darabani și aproape încă pe atâta departe de casă. Faptul că putem în fiecare an să facem ceva pentru Darabani împreună, cei de acasă și cei care locuim în alte orașe sau țări, e o șansă și o bucurie. În acest an, când festivalul se mobilizează pentru a ajuta Școala Veche, unde am și învățat în ciclul primar, sunt cu atât mai dornic să mă implic și îi chem pe toți cei care au studiat acolo de-a lungul timpului să facă la fel”, spune Constantin Mețler, dărăbănean stabilit în București.

Donațiile pot fi făcute în contul RO13 RNCB 0301 1477 1126 0001 (în lei) al Asociației Nord, deschis la Banca Comercială Română, Agenția Darabani sau la urnele amplasate la festival. Donația recomandată este de 100 de lei de persoană.

Zilele Nordului încep joi, 17 august, la Darabani, cel mai nordic oraș din țară și includ concerte în Poiana Teioasa, în curtea Conacului Balș și la amfiteatrul de la Pomârla, tururi ghidate în Nord și Moldova neștiută, Întâlnirile Nordului cu personalități din diverse domenii de activitate, ateliere, maraton MTB, turneu de tenis demonstrativ, film la miez de noapte, teatru și expoziții.

Festivalul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, Primăriei Darabani, Primăriei Pomârla și Primăriei Hilișeu-Horia.

