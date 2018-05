Concursul Național de Educație Ecologică Școala Zero Waste ediția 2018 a ajuns la final. Pe durata celor 10 săptămâni de concurs, școlile participante au fost încurajate (și punctate pentru asta) să organizeze numeroase sesiuni de educație ecologică, proiecții de materiale educative și ateliere de reciclare creativă, atât pentru ei, cât mai ales pentru ceilalți elevi din școală și pentru comunitatea locală.

„Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România. Proiect realizat cu susținerea Continental Anvelope Timișoara, partener tradițional și împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun.

Ediția 2018 a concursului a dat ocazia școlilor să câștige mult mai multe premii decât în anii precedenți. Școlile au putut opta pentru una din cele două secțiuni ale concursului (clasele I-IV și V-VIII), cu activități adaptate pe segmentul respectiv de vârstă. Activitățile claselor I-IV au pus accent pe creativitatea celor mici și pe deprinderea colectării selective de la o vârstă fragedă, în timp ce clasele V-VIII au putut oferi soluții pentru diminuarea cantității de deșeuri generată, refolosirea sau transformarea deșeurilor precum și crearea de mini proiecte pentru a-și transforma școala într-una Zero Waste. Lista activităților a cuprins și câteva activități comune, cum ar fi “Calcularea amprentei de carbon”, “Crește-ți singur mâncarea” sau “Bike to school”.

Cei 21.891 de elevi direct înscriși în competiția SZW2018 au realizat 78 de acțiuni de curățenie și 66 de acțiuni de plantare (cu peste 8.000 de puieți de arbori forestieri și pomi fructiferi plantați). Au fost recuperate 20 de tone de plastic, 96 de tone de hârtie și carton, 3 tone aluminiu și 18 tone deee-uri.

“Copiii de azi sunt adulții care vor inventa ziua de mâine. Pentru că ne-am asumat misiunea de a crea un viitor mai bun, am ales să sprijinim proiectul Școala Zero Waste ediția 2018, care își propune să formeze adulți responsabili, capabili să genereze schimbări în bine. Dorim să-i felicităm pe toți participanții la acest proiect, care și-au adus astfel contribuția la o lume mai curată”, a declarat Cristina Hanganu, Directorul Departamentului de Comunicare și CSR al Lidl România.

Marii câștigători ai ediției cu numărul 6 a concursului Școala Zero Waste sunt:

Secțiunea CLASELE I-IV

Premiul I și Trofeul “Scoala Zero Waste” 2018 – Tablă interactivă și videoproiector

Școala Gimnazială Domino Servite, Voiteg , Timiş

Premiul II – Calculator și imprimantă multifuncțională

Școala Gimnazială “Ion I. Graure”, Bălteni, Olt

Premiul III – Videoproiector

Școala Gimnazială “Ion Luca Caragiale”, Tulcea, Tulcea

Mențiuni – Imprimantă multifuncțională

Școala Gimnazială Nr. 4 “Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Dâmbovița

Școala Gimnazială “ Alexandra Nechita”, Vaslui, Vaslui

Școala Gimnazială “Mihai Viteazul”, Craiova, Dolj

Secțiunea CLASELE V-VIII

Premiul I și Trofeul “Scoala Zero Waste” 2018 – Tablă interactivă și videoproiector

Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei, Sălaj

Premiul II – Calculator și imprimantă multifuncțională

Școala Gimnazială Nr. 1, Satu Mare, Suceava

Premiul III – Videoproiector

Școala Gimnazială “Sf. Dumitru”, Craiova, Dolj

Mențiuni – Imprimantă multifuncțională

Școala Gimnazială “Ion I. Graure”, Bălteni, Olt

Liceul cu Program Sportiv, Botoșani, Botoșani

Liceul Tehnologic Bîlteni, Structura Școala Gimnazială Nr. 1 Peșteana-Jiu, Pesteana Jiu, Gorj

Mențiune specială – Participare Tabară

Școala Gimnazială ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Dâmbovița

Profesorii coordonatori ai primelor 3 școli clasate primesc câte o tabletă din partea organizatorilor, pentru a-i ajuta în continuare în procesul educațional.

“Continental Anvelope Timișoara sprijină proiectul “Școala Zero Waste”, creat și derulat de EcoStuff România încă din 2013, de la momentul când ni s-a propus acest parteneriat. Suntem încântați să constatăm că de la an la an programul se extinde la nivelul întregii țări, fiind implicați până acum peste 60.000 de elevi, din peste 600 de școli, care învață să fie responsabili cu mediul înconjurător. Încă de la început acest proiect ne-a atras interesul datorită componentei sale ecologice, iar următorul lucru a fost să apreciem educația pe care proiectul o oferă elevilor de școală gimnazială. Este foarte important ca generația tânără să crească apreciind un comportament prietenos cu mediul înconjurător” – Anca Fiat, Manager Comunicare și Relații Publice, Continental Anvelope Timișoara

Fiecare școală câștigătoare va desemna 5 copii care împreună cu profesorul coordonator vor participa în perioada 22 – 26 August la Tabăra “Zero Waste Summer Camp” organizată în Județul Arad. Dintre acești elevi vor fi desemnați câștigătorii ediției 2018 a Concursului. Premiile vor consta în laptopuri, biciclete, tablete și multe altele oferite de Continental Anvelope Timișoara, partener tradițional al concursului, împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun.

„Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România. Concursul dă posibilitatea elevilor și școlilor să contribuie la protejarea mediului și reducerea poluării și în același timp să concureze pentru câștigarea premiilor puse în joc. Ajuns la a 6-a ediție, s-au implicat în competiția din acest an 237 școli din 37 de județe și din București. Proiectul „Școala Zero Waste” a fost desemnat cel mai bun proiect al anului 2016 în cadrul Galei Energy Globe Award Romania și a câștigat locul 3 la categoria Tineret, din 178 de țări, în cadrul Energy Globe World Awards 2017 de la Tehran, Iran

Continental în România

În perioada 1999-2017, Continental a investit circa 1.4 miliarde euro în activităţile din România. Toate cele 5 divizii Continental sunt reprezentate în România. Continental deţine șapte unităţi de producţie și patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi. Continental este partener al unui joint-venture în Slatina şi are un centru de distribuţie al anvelopelor în București. Continental avea la finalul anului 2017, circa 19.700 de angajaţi, din care 5.700 sunt ingineri și informaticieni în centrele de cercetare și dezvoltare. Continental își va mări echipa cu peste 1.000 de noi membri în acest an în România.

Lidl este o companie care acționează sustenabil în toate domeniile de activitate. Aceasta este metoda companiei de a își îndeplini promisiunea cu privire la calitate și în același timp de a asigura viitorul pentru Lidl și pentru societate. Compania se implică activ în soluționarea nevoilor din comunitățile din care face parte, în cadrul celor 5 piloni centrali: sortimentul de produse, mediul, societatea, angajații și partenerii de afaceri.