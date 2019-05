Concursul Național de Educație Ecologică Școala Zero Waste ediția 2019 a ajuns la final. „Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică destinat tuturor școlilor din învățământul gimnazial și liceal din România, având ca partener Continental Anvelope Timișoara și fiind sponsorizat de Decathlon.

Pe durata celor 10 săptămâni de concurs, școlile participante au fost încurajate (și punctate pentru asta) să organizeze vizite la stații de sortare a deșeurilor și de epurare a apei pentru a înțelege importanța colectării selective și importanța apei curate, să se implice în acțiuni de plantare, de voluntariat sau acțiuni de informare a comunității în care trăiesc despre posibilitățile pe care le au pentru a adopta un stil de viață sustenabil, să refolosească creativ deșeurile și să colecteze selectiv, pentru a forma o generație de tineri responsabili față de mediul înconjurător.

Cei peste 10.000 de elevi (din 175 de școli din 36 de județe) direct înscriși în competiția SZW2019 la secțiunea „Clasele V-VIII” au realizat 38 de acțiuni de curățenie și 41 de mici acțiuni de plantare (cu aproape 5.500 de puieți de arbori forestieri și pomi fructiferi plantați). Au fost recuperate 12 tone de plastic, 72 de tone de hârtie și carton, 3.8 tone aluminiu și 9 tone deee-uri.

Câștigătorii ediției cu numărul 7 a concursului Școala Zero Waste sunt:

Secțiunea CLASELE V-VIII

Locul I și Trofeul “Scoala Zero Waste” 2019 – Tablă interactivă, videoproiector și laptop oferite de Continental Anvelope Timișoara

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Pucioasa, Dâmbovița

Următoarele școli clasate, care câștigă și participarea gratuită în Tabăra Zero Waste Summer Camp, sunt:

Locul II

Școala Gimnazială Nr. 1, Lehliu Gară, Călărași

Locul III

Școala Gimnazială Nr. 1, Pericei, Sălaj

Mențiuni

Școala Gimnazială „Sf. Dumitru”, Craiova, Dolj

Liceul Tehnologic Bîlteni, Structura Școala Gimnazială Nr. 1 Peșteana-Jiu, Pesteana Jiu, Gorj

Școala Gimnazială „Constantin Morariu”, Pătrăuți, Suceava

Mențiune specială – Participare Tabară

Școala Gimnazială Nr. 1, Logrești, Gorj

Școala Gimnazială Nr. 1, Ciurila, Cluj

Fiecare școală câștigătoare va desemna 5 copii care împreună cu profesorul coordonator vor participa în perioada 20 – 25 August la Tabăra “Zero Waste Summer Camp” organizată în Județul Arad. Dintre acești elevi vor fi desemnați câștigătorii ediției 2019 a Concursului. Premiile vor consta în laptopuri, biciclete, aparate foto și multe altele oferite de Continental Anvelope Timișoara, partener al concursului și de sponsorul competiției, Decathlon.

Secțiunea CLASELE IX-X

În urma evaluării proiectelor înscrise de cele 30 școli participante în această categorie au fost selectate doar două care au respectat toate criteriile de eligibilitate și care întră astfel în evaluarea finală. Aceste două echipe au câștigat participarea gratuită în Tabăra Zero Waste Summer Camp care va avea loc in perioada 20-25 august, la Căsoaia, Județul Arad. Pe parcursul celor 5 zile de tabără va avea loc evaluarea finală și desemnarea câștigătorului categoriei Clasele IX-X.

Echipa „Chimiștii” – Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu, Jud. Gorj cu proiectul „Defileul Jiului – Arie Protejată! De cine?”

Echipa „Verde pentru viață” – Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Podu Turcului, Jud. Bacău cu proiectul „Verde pentru viață”

Le mulțumim pentru implicare și îi felicităm pe toți profesorii coordonatori pentru susținerea educației ecologice și a protecției mediului înconjurător.

“Continental Anvelope Timișoara sprijină proiectul “Școala Zero Waste”, creat și derulat de EcoStuff România încă din 2013, de la momentul când ni s-a propus acest parteneriat. Suntem încântați să constatăm că de la an la an programul se extinde la nivelul întregii țări, fiind implicați până acum peste 80.000 de elevi, din peste 830 de școli, care învață să fie responsabili cu mediul înconjurător. Încă de la început acest proiect ne-a atras interesul datorită componentei sale ecologice, iar următorul lucru a fost să apreciem educația pe care proiectul o oferă elevilor de școală gimnazială. Este foarte important ca generația tânără să crească apreciind un comportament prietenos cu mediul înconjurător” – Anca Fiat, Manager Comunicare și Relații Publice, Continental Anvelope Timișoara

