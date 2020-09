Începând de joi, 17 septembrie, Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” și Școala Gimnazială ”Petru Mușat” din Siret unde funcționează și grădinița orașului, au trecut la scenariul roșu fiind închise pentru 14 zile din cauză că incidența cazurilor de Covid-19 la mia de locuitori în oraș a depășit cifra 7. Cursurile se vor ține online în următoarele două săptămâni. Afectată este și industria HoReCa. Restaurantele și cafenelele se vor închide la interior pentru două săptămâni. Vor putea funcționa doar terasele. Totodată slujbele religioase vor fi permise, dar numai în exterior, iar oamenii trebuie obligatoriu să poarte mască.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating