Școlile și grădinițele din județul Suceava nu vor fi închize în zilele următoare din cauza temperaturilor scăzute. Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a anunțat că a avut o discuție telefonică cu șeful învățământului sucevean, Gheorghe Lazăr, care i-a transmis că până duminică nu au existat solicitări din partea conducerilor unităților școlare de a suspenda cursurile. Adomnicăi a mai spus că Gheorghe Lazăr a precizată că școlile și grădinițele au stocuri de combustibili pentru a încălzi sălile de curs. Prefectul a spus că a solicitat ca în situația în care vor exista solicitări din partea unităților școlare de suspendare a cursurilor din cauza gerului acestea să-i fie comunicate în cel mai scurt timp.

Mirela Adomnicăi a mai spus că Având în vedere prognoza meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie, potrivit căreia, în perioada următoare, întreg teritoriul României va fi afectat de un front atmosferic care va genera scăderea accidentală a temperaturii, însoțită, în unele regiuni de ninsori și vânt, ce pot determina apariția unor situații de urgență, Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis o dispoziție comună, către instituțiile Prefectului, IGSU IGPR, IGJR, cu mai multe măsuri ce trebuie luate în perioada următoare.

Astfel, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus instituțiilor Prefectului convocarea comitetelor județene pentru situații de urgență, asigurarea bunei funcționări a utilităților publice și monitorizarea evoluției stocurilor de materiale antiderapante destinate intervenției pe rețeaua de drumuri la nivel național.



În acest sens, prefectul Mirela Elena Adomnicăi, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a discuta punctual măsurile pentru județul Suceava. Ședința CJSU s-a desfășurat la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava.

Prefectul a precizat că în condițiile de cod portocaliu pentru temperaturi scăzute și viscol abordarea membrilor CJSU trebuie să fi „sub semnul vigilenței și prudenței”, și a anunțat că începând de luni, 26 februarie va fi activat Centrul de Coordonare și Conducere al Intervenției.

Ea a spus că în perioada instituită pentru cod portocaliu, Inspectoratul de Poliție Județean este pregătit cu 237 de polițiști, care vor acționa în filtre și monitorizarea traficului, precum și 101 autospeciale.

Adomnicăi a adăugat că în afară de măsurile care se iau la nivel județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava este pregătit, cu subunități de sprijin și mașini multifuncționale, să ajute alte județe aflate sub avertizarea de cod portocaliu de ninsori și viscol.



„În urma dispoziției transmise de către MAI și IGSU, conducerile Inspectoratului Județean de Jandarmi și Inspectoratului pentru Situații de Urgență au dispus oamenilor din subordine ca, pe parcursul nopții, să fie căutate și identificate persoanele fără adăpost și transportate în locuri unde se pot încălzi. De asemenea, Secțiile de Drumuri Naționale Suceava și Câmpulung sunt pregătite cu stocuri suficiente de sare și substanțe antiderapante, pentru a a asigura deszăpezirea drumurilor naționale, în caz de viscol și ninsori. SDN Suceava dispune de circa 500 tone de sare, 24 tone de clorură de calciu și 10 tone de mixtură stocabilă. Întrucât duminică au existat și zone cu viscol, SDN Suceava a intervenit cu utilaje de deszăpezire.

SDN Câmpulung Moldovenesc are în stoc 1100 tone de sare, 3 tone de clorură de calciu, iar toate utilajele sunt în stare de funcționare. În anumite zone cu viscol a fost asigurat câte un utilaj, nefiind probleme”, a declarat Mirela Adomnicăi, care a mai precizat că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași va completa periodic stocurile de antiderapante și se va interveni cu astfel de substanțe și în Punctul Vamal Siret.



Adomnicăi a spus că şi drumurile județene sunt asigurate cu cantități suficiente de antiderapante, iar utilajele au acționat deja în zonele viscolite.

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne recomandă cetățenilor să evite petrecerea unui timp îndelungat la temperaturi scăzute, mai ales în cazul persoanelor care suferă de diverse afecțiuni, să poarte îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate, iar orice situație de risc să fie sesizată la numărul unic de urgență 112.

Celor care pornesc la drum li se recomandă să aibă autoturismele echipate de iarnă, să se deplaseze cu viteză redusă, să păstreze distanța de siguranță între autovehicule și să folosească frâna de motor. De asemenea, înainte de a porni la drum, se recomandă verificarea funcționării instalației de încălzire, precum și existența unei cantități suficiente de combustibil.

Administrația Naționala de Metorologie a emis un cod portocaliu de ger, valabil în peste jumătate de țară, începând de luni ora 03,00 până joi ora 10,00.