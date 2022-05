În cadrul ediției a XV-a a Salonului Internațional de Carte Bookfest, București, 2022, https://bookfest.ro/bookfest-bucuresti-2022/ (țara invitată oficial fiind în acest an Japonia), dintre sutele de evenimente, remarcăm că va avea loc joi, 2 iunie 2022, ora 16:00, la standul Editurii Tracus Arte, și lansarea antologiei bilingve româno-engleze „Până în prezent viitorul este foarte bun – The future has been fabulous so far” – Poetry Anthology, Parallel Texts. Ediţie bilingvă, Translated into English by Lidia Vianu and Anne Stewart. Proiectul a fost inițiat de prof. univ. dr. Lidia Vianu și s-a aflat sub auspiciile reunite Editura Tracus Arte București, Universitatea București, British Council, Contemporary Literature Press, Lidia Vianu Translates Universitatea București.

Moderatorul evenimentului de lansare a volumului print va fi poetul și directorul Dan Mircea Cipariu. Ulterior, va fi organizată și o lansare online, ce va fi din timp anunțată publicului interesat de poezia bună.

Antologia reunește mari poeți români contemporani, între care și scriitoarea suceveană Angela Furtună:

Lidia Vianu – Denisa Lepădatu – Bogdan Ioan Macarie – Petruţ Dinu ~ Cristina Botîlcă Albert Denn ~ Iuliana Miu

Daniel Lăcătuş ~ Tudor Voicu –

Sandra Cibicenco ~ Andrei‑Tudor Dumitrescu – Adriana Teodorescu ~ Daniel Marin ~ Vasile Andreică Monica Manolachi ~ Ofelia Prodan ~ Carmen Sorescu – Dan Mircea Cipariu ~ Lia Faur ~ Robert Şerban –

Cristi Nedelcu ~ Burghel Ioana ~ Denisa Popescu – Cristina Prisăcariu‑Şoptelea ~ George G. Asztalos –

Mihail Gălăţanu ~ Nicolae Coande –

Rodica Draghincescu ~ Bogdan Hanu –

Daniela Albu ~ Gela Enea ~ Ioan Es. Pop –

Simona‑Grazia Dima ~ Angela Furtună ~ Nicolae Silade – Ion Mureşan ~ Balasz Attila ~ Dan Dănilă –

George Bădărău ~ Lucian Mănăilescu –

Liviu Ioan Stoiciu ~ Virgil Diaconu –

Adrian Costache ~ Ion Dogioiu.