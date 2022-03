Angela Furtună deschide Antologia „Scriitorii scriu pentru pace” realizată în Israel de editorul și artistul Adrian Grauenfels – director al editurii SAGA și al Fundației Saga pentru Cultură, precum și al publicației culturale Jurnal Israelian (luna martie 2022) https://www.facebook.com/groups/1482914538690222/

https://www.jurnal-israelian.com

Antologia include texte scrise de 67 de scriitori de limbă română de pe tot mapamondul, conținând mesajul ferm de condamnare – prin forța literaturii și a artelor plastice – , a războiului terorist de exterminare declanșat de dictatorul rus Vladimir Putin pe 24 februarie a.c. în Ucraina. Deja lucrarea este publicată și poate fi citită pe Academia.edu și poate fi descărcată în pdf.

Scriitorii scriu pentru Pace – Versiunea finala

Editorul și artistul Adrian Grauenfels este și un organizator foarte activ de evenimente și de dialoguri interculturale, colaborând excelent cu PEN CLUB și Institutele Culturale Române de la Tel Aviv și București.

Antologia de față transmite un puternic mesaj de solidaritate cu victimele războiului, cu suferința umană incomensurabilă, precum și un puternic Apel internațional:

Putin, stop the war! This is not special operation, this is a crime against humanity!