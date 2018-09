Scriitorul sucevean Norman Manea va fi premiat la evenimentul anual „Alianța” Gala Awards Dinner din Washington, pe 16 noiembrie, la Institute for Peace. „Alianţa” reuneşte organizaţii şi profesionişti americani şi români, care are ca scop întărirea relaţiilor culturale, economice şi de securitate dintre cele două ţări. Printre invitaţii de onoare ai galei din noiembrie va fi şi fostul vicepreşedinte al Statelor Unite, Joe Biden. Norman Manea s-a născut în iulie 1936 în Burdujeni, iar în prezent trăiește la New York. El este unul dintre cei mai apreciaţi prozatori şi eseişti români. Norman Manea este Cetățean de Onoare al județului Suceava. De asemenea, a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer, în semn de înaltă apreciere pentru promovarea activă a culturii şi a valorilor româneşti, precum și pentru înalta ţinută morală de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere.

Sursă foto: www.observatorcultural.ro