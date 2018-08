SCRISOARE DESCHISA

GUVERNUL ROMANIEI,

În amabila atenție a Doamnei Ministru Vasilica DĂNCILĂ,

MINISTERUL AFACERILOR DE INTERNE

În amabila atenție a Doamnei Ministru Carmen DAN,

MINISTERIUL MEDIULUI

În amabila atenție a Doamnei Ministru Grațiela GAVRILESCU,

MINISTERUL APELOR ȘI PADURILOR

În amabila atenție a Domnului Ministru loan DENE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARII RURALE

În amabila atenție a Domnului Ministru Petre DAEA,

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA ȘI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR,

În amabila atenție a Domnului Președinte Geronimo BRĂNESCU

Subiect: Pesta Porcina Africană distruge industria creșterii porcului din România

Având în vedere evoluția pestei porcine africane (PPA) pe teritoriul României, Federația Națională PRO AGRO sesizează Guvemul României față de pericolul pe care PPA îl are asupra fermelor comerciale de creștere și îngrășare a porcului din România, care produc 50% din totalul cărnii de porc destinate consumului intern, cu implicații majore în economia națională.

Au trecut aproximativ 3 luni de la confirmarea virusului PPA în județul Tulcea, iar situația se prezintă catastrofal din punct de vedere al gestionării evoluției bolii, la nivelul județului sunt confirmate 507 focare de pestă porcină africană în 67 localități, iar în 2 localități există 4 suspiciuni cu analize în lucru.

I. Situatia focarelor la porc domestic

a. localități unde a fost confirmat virusul -67

II. Situatia cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vânătoare unde a fost confirmat virusul – 5.

În Judetul Constanta sunt confirmate 53 focare de pesta porcina africana în 24 localitati.

I. Situatia focarelor la porc domestic

a. localități unde a fost confirmat virusul -24

II. Situatia cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vânătoare unde a fost confirmat virusul – 0.

În Judetul Bihor sunt confirmate 28 focare de pesta porcina africana în 8 localități.

I. Situatia focarelor la porc domestic

a. localități unde a fost confirmat virusul – 8

II. Situatia cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vânătoare unde a fost confirmat virusul – 1.

În Judetul Satu Mare sunt confirmate 7 focare de pestă porcină africană în 4 localități.

I. Situatia focarelor la porc domestic

a. localitati unde a fost confirmat virusul -4

II. Situația cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vânătoare unde a fost confirmat virusul – 4.

În Judetul Brăila sunt confirmate 26 focare de pestă porcină africană în 16 localități.

I. Situația focarelor la porc domestic

a. localități unde a fost confirmat virusul – 16

II. Situația cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vânătoare unde a fost confirmat virusul -0.

În Judetul Ialomița sunt confirmate 89 focare de pestă porcină africană în 21 localități.

I. Situatia focarelor la porc domestic

a. localitati unde a fost confirmat virusul -21

II. Situația cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vanatoare unde a fost confirmat virusul – 1.

În Județul Sălaj sunt confirmate 2 cazuri de pestă porcină africană la mistreți din 2 fonduri de vânătoare (FV 30 Carastelec și FV 22 Panic).

I. Situația focarelor la porc domestic

a. localități unde a fost confirmat virusul -0

II. Situația cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vânătoare unde a fost confirmat virusul -2.

În Județul Galați sunt confirmate 2 focare de pestă porcină africană, iar suspiciunea la porcul mistet găsit mort pe fondul de vânătoare 30 Suceveni nu s-a confirmat.

I. Situația focarelor la porc domestic

a. localități unde a fost confirmat virusul – 1

II. Situația cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vânătoare unde a fost confirmat virusul -0.

În Județul Călărași sunt confirmate 2 focare de pestă porcină africană, în 1 localitate.

I. Situația focarelor la porc domestic

a. localități unde a fost confirmat virusul – 1

II. Situația cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vânătoare unde a fost confirmat virusul -0.

În Județul Ilfov este confirmat 1 focare de pesta porcina africana, în 1 localitate.

I. Situația focarelor la porc domestic

a. localități unde a fost confirmat virusul – 1

II. Situația cazurilor la porc mistreț

a. fonduri de vânătoare unde a fost confirmat virusul – 0.

Se impune conform Planului de contingență al României pentru PPA declararea stării de urgență în zonele afectate, de către Președintele României, la solicitarea Guvernului României.

Este inadmisibil ca investițiile efectuate în sectorul de creștere și îngrașare a porcului din România să fie împinse în pragul falimentului de modul defectuos în care este gestionată această situație de criză.

I. Odata cu transferarea de la nivel central ANSVSA a punctelor de trecere a frontierei catre DSVSA Judetean, s-a generat o situatie prin care gestionarea riscurilor cu implicatii in scaderea capacitatii de control sanitar veterinar la frontiera, a permis ca Romania sa devina vulnerabila in ceea ce privete PPA.

Considerăm că aceasă trecere a PIF-urilor, argumentată în nota de fundamentare de modificare a OG 42/2004 și OG 83/2003 și justificată tocmai prin întărirea capacității administrative a DSVSA-urilor, a fost inoportună analizând situația existenta și cerem în regim de urgență ca PIF-urile să treacă în subordinea aparatului central al ANSVSA.

II. Raportul de audit al CE efectuat de DG (SANTE) 2017-6118, efectuat în perioada 25 ianuarie – 2 februarie, a reliefat faptul că gestionarea populației de porci mistreți și biosecuritatea din exploatațiile nonprofesionale nu este aplicată de către România, cu toate că există cadrul legal în acest sens.

Ne întrebăm oare cum este posibil ca, într-un răstimp atât de mare de 16 luni de la acest raport de audit, autoritățile competente – în speța ANSVSA împreună cu Ministerul Mediului, Ministerul de Inteme și Ministerul Apelor, nu au luat măsurile necesare pentru uciderea mistreților precum și inventarierea exactă a porcilor din cadrul gospodăriilor individuale.

Faptul ca în prima jumatate a anului 2018 nu a existat inventarierea porcilor din gospodăriile populației, face ca mișcarea animalelor să nu poată fi controlată, fapt ce conduce la propagarea bolii. Cine răspunde pentru aceasta decizie?

Este lesne de știut ca numeroase exploatații nonprofesionale au un nivel foarte redus de biosecuritate și reprezintă cel mai vulnerabil punct de introducere a infecției la porcii domestici (ca să nu mai amintim de acele exploatații care cresc porcii în semi libertate precum cantonierii și stânele).

Contractele existente între Ministerul Apelor și Padurilor și administratorii terenurilor de vânătoare, contribuie la 0 creștere de la an la an a populației de mistreți, fără dovada existenței unor acorduri în vigoare între Ministerul Apelor și Pădurilor și ANSVSA, pentru a inversa această tendință. Aceasta populatie în creștere va favoriza răspândirea pestei porcine africane și va crea dificultăți în eliminarea și combaterea sa în cazul în care aceasta ar pătrunde in Romania.

Programul actual de supraveghere a mistretilor, în special supravegherea pasivă de slaba calitate, nu oferă garanție ca pesta porcină africană ar fi depistată într-un stadiu timpuriu după introducere. Acest lucru va întârzia depistarea bolii și, prin urmare, punerea în 14 aplicare a măsurilor de control, mărind riscul răspândirii ulterioare la porcii domestici, în special în exploatațiile nonprofesionale.

Sistemul actual de găsire a mistreților morți pentru testare este foarte ineficient în acest sens, întrucât nu este bazat pe stimulente și impune vânătorilor sarcini (cerându-le să livreze carcasele la laborator pe cheltuiala proprie și scăzând din cota lor de vânatoare numărul mistreților morți aduși la laborator).

În cazul în care boala pătrunde în rândul populației de porci domestici, supravegherea pasivă este mai susceptibilă să o depisteze greoi în exploatațiile nonprofesionale deoarece nu sunt toți porcii identificați, în timp ce în exploatațiile comerciale, depistarea va fi probabil întarziată din cauza absenței supravegherii pasive. Actualii timpi îndelungați de obținere a rezultatelor de laborator împiedica depistarea timpurie și, dacă ei persistă după depistarea bolii, creează dificultăți în limitarea răspândirii bolii.

III. Fermele comerciale afectate trebuie despăgubite printr-un sistem de pierderi de venit pentru a-i putea relua activitatea, alfel simpla despăgubire pe cap de animal nu rezolvă problemele economice generate de PPA.

IV. Pentru gospodăriile individuale este nevoie de despăgubirea urgentă a porcilor uciși în focar, pentru a exista certitudinea din partea crescătorilor ca statul roman își respecta angajamentele asumate atât la nivelul UE cât și la nivel național.

V. Există o comunicare defectuoasă între Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) și Unitățile Locale de Decizii (ULD), care nu îndeplinesc cu celeritate măsurile prevăzute în Planul de Contingență și astfel propagarea extinderii virusului este una nemaiîntâlnită in UE.

Față de cele menționate mai sus, Federația Națională PRO AGRO solicită trecerea de urgență a ANSVSA în subordinea directă a MADR, pentru coordonarea activității autorității precum și inițierea procedurii legale de a se discuta aceasta problemă majoră în Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT).

Președinte PRO AGRO,

Emil-Florian DUMITRU