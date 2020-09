Candidatul PSD pentru Primăria Sucevei, Dan Ioan Cușnir, apelează la ajutorul presei pentru a se organiza dezbateri electorale între el și primarul în funcție, Ion Lungu, care candidează pentru încă un mandat din partea PNL. El consideră că sucevenii au dreptul la o dezbatere electorală deschisă, reală, ”fără blaturi, fără candidați de paie, fără înțelegeri de culise. Sucevenii au dreptul să audă rostite problemele lor reale și ce viitor îi așteaptă”.

Iată solicitarea social democratului.

Stimați reprezentanți ai presei sucevene,

Campania electorală, aflată în desfășurare, trebuie să fie un prilej de dezbatere privind viitorul Sucevei. Sucevenii așteaptă de la candidații la funcția de primar să-și prezinte programele și să le susțină în cadrul dezbaterilor publice. Dialogul și confruntarea liberă țin de esența democrației. Ele sunt și calea cea mai bună prin care putem ajunge la alegerile corecte.

Din nefericire, această campanie electorală a fost total lipsită de dialogul între candidați. Nu e o surpriză, desigur, dar este o realitate. Sunt ani mulți de când problemele Sucevei nu mai sunt discutate public. Sunt ani mulți de când agenda primarului Ion Lungu a înlocuit cu totul agenda reală a oamenilor. Cetățenii Sucevei nu mai au, astăzi, niciun cuvânt de spus privind prioritățile comunității lor. Dacă Lungu vrea pavele, se fac pavele. Dacă Lungu vrea parc, se face parc. Ce vor oamenii nu interesează pe nimeni. Adevărata agendă a Sucevei este ținută sub tăcere, este ignorată.

Primarul în funcție, Ion Lungu, a refuzat constant orice participare la dezbaterea publică privind viitorul Sucevei. Consider că acest lucru este foarte grav. Prima datorie a unui primar (dar și a unui candidat) este aceea de a comunica, de a intra în dialog cu oamenii. Refuzul dialogului este expresia unei atitudini nedemocratice și a disprețului față de alegători.

Vă adresez această scrisoare pentru a vă ruga ca, în numele sucevenilor, să dați curs organizării unor emisiuni sau intâlniri electorale cu participarea lui Ion Lungu și a mea. Sucevenii au dreptul la o dezbatere electorală deschisă, reală, fără blaturi, fără candidați de paie, fără înțelegeri de culise. Sucevenii au dreptul să audă rostite problemele lor reale și ce viitor îi așteaptă.

Vă asigur încă o dată de toată considerația mea,

Dan Ioan Cușnir,

Președinte al Organizației Municipale PSD Suceava