Organizația județeană PLUS Suceava a trimis astăzi o scrisoare deschisă prefectului Alexandru Moldovan prin care îl anunță că a luat decizia de suspendare, până la depășirea crizei, a oricărei acțiuni politice și de a se pune în întregime în sprijinul autorității publice. Cei de la PLUS Suceava îl informează pe prefect că pot pune la dispoziția autorităților centrale în teritoriu (Prefectura Suceava) și autorităților locale (CJ, Primării și CL din UAT) resurse umane (voluntari, profesioniști, software și hardware, spații etc.) materializate sub forma unor proiecte. Iată propunerea PLUS Suceava:

Stimate Domnule Prefect,

Ultimele săptămâni au pus întreaga țară și în mod special județul Suceava, în fața unor evenimente greu de anticipat cu puțin timp în urmă și care pun la încercare întreaga populație, mediul de afaceri și aparat administrativ.

Înțelegem misiunea dificilă și responsabilitatea pe care o aveți pentru a gestiona situația de urgență instituită în județul Suceava. Înțelegem că imperativele momentului sunt altruismul, solidaritatea, expertiza și acțiunea coordonată.

Organizația județeană PLUS Suceava a luat decizia, în consens cu decizia Biroului Național al PLUS, de suspendare, până la depășirea crizei, a oricărei acțiuni politice și de a se pune în întregime în sprijinul autorității publice.

Este nevoie de a informații transparente, respectiv planuri și proceduri clare, iar acestea sunt condiții absolut necesare pentru asigurarea unui climat de siguranță.

Vă oferim întregul nostru sprijin civic pentru a trece împreună, cu bine, de această provocare.

Vă stăm la dispoziție pentru acțiuni coordonate de instituția dumneavoastră, la care putem participa ca voluntari.

În acest sens, Domnule Prefect, vă propunem, pentru a veni în sprijinul populației din județul Suceava, următoarele inițiative pe care organizația noastră le poate duce la îndeplinire:

Punem la dispoziția autorităților centrale în teritoriu (Prefectura Suceava) și autorităților locale (CJ, Primării și CL din UAT) resursele noastre (voluntari, profesioniști, software și hardware, spații etc.) materializate sub forma unor proiecte:

– cu impact imediat în buna-gestionare a crizei COVID

– timp scurt de implementare

– costuri reduse sau inexistente

– respectând legislația în vigoare, în special cea de GDPR

– sub coordonarea și decizia autorităților publice

Proiectele pe care le putem susține în acest moment:

– Sistem contact-center (număr unic) pentru populația din județul Suceava care să faciliteze interacțiunea cu autoritățile locale:

– Identificarea și supervizarea persoanelor cu risc crescut (în vârstă / cu condiții medicale pre-existente)

– Oferirea de informații pentru populație

– Punct de contact unic (first line), cu informații ce vor fi mai departe oferite, structurat, către UAT-uri (indiferent de natura apelului inițial)

– Metode multiple de contact (social media, WhatsApp, SMS, email, telefonic)

– Apelarea persoanelor autoizolate și validarea prezenței la locație

– În eventualitatea extinderii masive a testării, furnizarea telefonică a rezultatelor și oferirea de consiliere în cazul depistărilor pozitive

– Popularizare și distribuire a informațiilor legate de acest punct unic de contact (publicitate stradală, flyere la magazine din IF, distribuție cu sisteme de salubritate, etc.)

– Voluntariat și gestiunea voluntarilor pentru acțiuni publice

– Cursuri și materiale destinate copiilor și persoanelor adulte aflați în izolare la domiciliu sau care respectă ordonanțele de limitare a circulației

– Campanii de combatere a modului de transmisie a COVID, prin diseminarea de materiale privind utilizarea card-ului bancar (online și la POS), eliminarea folosirii cash-ului, încurajarea telemuncii, folosirea documentelor semnate digital etc.

De asemenea, vă oferim întreg sprijinul pentru comunicarea informațiilor în comuntățile din care facem parte și vă rugăm sa ne transmiteți prin e-mail la suceava@ro.plus comunicatele și informările oficiale pe care le considerați importante.

Vă asigurăm, Domnule Prefect, de întreaga noastră considerație și de sprijin pentru efortul pe care-l faceți pentru a depăși, cu efecte minime pentru județul nostru, această criză.

Radu Adrian REY

Președintele filialei județene Suceava a partidului PLUS