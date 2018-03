CATRE AMBASADA FEDERATIEI RUSE IN ROMANIA

Stimate domnule Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar VALERY IVANOVICI KUZMIN, Stimati membrii ai corpului diplomatic din cadrul Ambasadei Federatiei Ruse in Romania,

Compania romaneasca «SIMEX» felicita poporul rus pentru alegerea facuta la alegerile prezidentiale din 18.03.2018 si totodata transmite sincere felicitari pentru victorie, sanatate si putere maxima de munca domnului presedinte VLADIMIR VLADIMIROVICI PUTIN!!! Ca vecini si parteneri de afaceri, constientizam pe deplin ca avem nevoie de o Rusie puternica stabila din toate punctele de vedere. Stim si simtim ca sunt mult mai multe lucruri care unesc Romania si Rusia decat cele care le despart. Dovezile istorice arata limpede faptul ca din timpuri stravechi Rusia si Romania sunt strans legate intre ele.

In pofida propagandei rau intentionate si tuturor greutatilor aparute in contextul international, compania romaneasca «SIMEX» isi desfasoara in continuare cu incredere activitatile comerciale in Federatia Rusa prin intermediul partenerilor si clientilor nostri rusi care apreciaza si doresc mobila de calitate superioara romaneasca si care confirma ca fiecare al 3-lea copil sovietic/rus a fost «conceput» intr-un pat pe care scria «Fabricat in Romania». Speram ca viitorul apropiat sa aduca colaborari reciproc avantajoase atat la nivel comercial, cultural cat si politic intre Romania si Federatia Rusa.

Pe aceasta cale multumim Ambasadei Federatiei Ruse in Romania pentru ajutorul promt si constant oferit in ceea ce priveste obtinerea vizelor si bineinteles pentru atitudinea de prietenie sincera si statornica fata de compania «SIMEX»!

Cu stima,

Director general – Dumitru Blaga

Director comercial – Gabriel Antoniu Lavrincic