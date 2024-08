„La nivel diecezan, ne aflăm în partea finală a Anului Pastoral 2023-2024, „Biserica, familia lui Dumnezeu”. Ne dorim ca toate iniţiativele pastorale din acest an să-l ajute pe fiecare credincios să redescopere frumuseţea de a aparţine Bisericii. Având acest orizont pastoral, dorim să-i încurajăm pe credincioşi să participe activ la celebrările liturgice, să promovăm întâlnirile între generaţii şi să identificăm căi de apropiere faţă de persoanele în dificultate şi faţă de cei care simt cu greu apartenenţa lor la familia Bisericii.

Pelerinajul nostru la Cacica poate fi de un real ajutor pentru a împlini aceste deziderate. În jurul Maicii Domnului de la Cacica simţim apartenenţa noastră la o familie. La Cacica, sub privirea Maicii Domnului, ne simţim acasă. Privirea ei inspiră speranţă şi încredere. Privirea blândă a Mamei lui Isus doresc să o întâlnească tinerii care se lasă înflăcăraţi de aspiraţiile frumoase ale vârstei lor. Privirea dulce a Mariei o caută copiii cărora le străluceşte tot viitorul în ochi. Privirea Mariei o caută atâtea mame şi taţi de familie, care pun pe altarul Preacuratei preocupările lor, bucuriile lor, lacrimile sfinte vărsate pentru fiii lor. Privirea blândă a Mariei o caută atâţia vârstnici, bunici şi bunicuţe ale căror degete au străbătut adesea sfântul Rozariu. Sub privirea Mariei se simt acasă atâţia preoţi şi persoane consacrate, care doresc să trăiască pe deplin acel Fiat, acel Da, spus în ziua consacrării lor. Noi toţi, aşadar, suntem în inima Fecioarei Maria. Pelerinajul la Cacica ne aminteşte tocmai acest lucru: avem o Mamă cerească şi suntem ai ei. Totodată, acest pelerinaj pe care îl facem împreună, preoţi, laici şi persoane consacrate, ne permite să consolidăm sentimentul de apartenenţă la Biserică, la familia lui Isus.

Subliniam într-o cateheză ţinută pentru acest an pastoral că toţi avem nevoie de o apartenenţă. Familia este prima care oferă sentimentul de apartenenţă. Atunci când te naşti, primeşti un prenume, dar şi un nume de familie. Copiii de mici ştiu că sunt ai unei familii. De obicei, atunci când sunt găsiţi singuri, copiii sunt întrebaţi ai cui sunt. „De-al cui eşti?” Copilul răspunde, spunând numele tatălui sau al mamei. De mici au deja sentimentul apartenenţei.

Toţi avem nevoie de o apartenenţă. Chiar şi atunci când suntem adulţi, simţim în noi nevoia de a face parte dintr-un grup. Simţim nevoia de a aparţine unei realităţi mai mari decât noi. Faptul de a merge împreună într-un pelerinaj, ne aminteşte că împreună suntem un popor peregrin, o familie, care se îndreaptă cu bucurie către Dumnezeu Tatăl. În această peregrinare nu suntem singuri, ci însoţiţi de fraţii şi surorile noastre în credinţă, într-o caravană a fraternităţii şi a speranţei. Trăind credinţa în comuniune cu ceilalţi, simţim că avem o apartenenţă. Suntem ai lui Dumnezeu Tatăl, suntem ai Mariei, Mama noastră cerească.

De pe cruce, Cristos ne-a dăruit-o pe Mama sa ca să fie Mama noastră. „Văzând Isus că stăteau acolo mama lui şi discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: «Femeie, iată-l pe fiul tău!». Apoi, i-a spus discipolului: «Iat-o pe mama ta!». Şi, din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el” (In 19,26-27). În aceste vorbe adânci, testamentare, Isus evidenţiază darul pe care ni-l face: iată Mama ta, iată fiul tău. Avem o apartenenţă, nu suntem orfani în această lume. Suntem ai Preasfintei Fecioare Maria. Maria este un dar preţios oferit creştinilor, pentru ca aceştia nu doar să o preţuiască, ci să se lase iubiţi de ea aşa cum s-a lăsat Isus. La Cacica putem simţi această iubire maternă.

În preajma solemnităţii Adormirii Maicii Domnului, vă adresez tuturor invitaţia de a participa la pelerinajul anual de la Cacica. Să ne adunăm în jurul Sfintei Fecioare Maria, să ne lăsăm pătrunşi de privirea ei de mamă şi să îi adresăm rugăciunile noastre. Iar pe toţi vă îndemn ca nu doar cu această ocazie solemnă, ci ori de câte ori reuşiţi, pe durata anului, să faceţi pelerinaje şi vizite la Cacica, cu familia, cu parohia, cu cei dragi.

Sfântă Fecioară Maria de la Cacica, mijloceşte pentru dieceza noastră şi pentru lumea întreagă!”

✠ Iosif Păuleţ,

episcop de Iaşi