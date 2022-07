Sculptorul clujean Liviu Mocan va dona o lucrare Muzeului Național al Bucovinei din Suceava. Directorul instituției, Emil Ursu, a declarat, la Radio Top, că își dorește ca opera sculptorului Mocan să fie instalată pînă la sfîrșitul anului, iar o posibilă locație ar fi în fața viitorului muzeu de artă, din spatele stației de autobuz de la Bancă. El a precizat: „Muzeul de Artă va fi în spațiul în care a funcționat Direcția Județeană a Arhivelor Naționale. Este un triunghi acolo, cu iarbă, și ar da foarte bine statuia denumită <Ecce Homo> (n.r. Iată omul). Este o lucrare conceptuală foarte interesantă și cred că va aduce un plus Sucevei”. Directorul muzeului a mai spus că vrea să aducă opere de artă pentru expunere temporară în mai multe zone din oraș. Emil Ursu a afirmat: „Burdujeniul merită să aibă lucrări de artă. Astfel de lucrări ar trebui să se regăsească și pe Mărășești, și în George Enescu, și în Obcini, ș.a.m.d. Am discutat cu primarul Ion Lungu și ne-ar ajuta ca temporar să aducem lucrări pentru expunere. Am adus două sculpturi semnate de Ion Mîndrescu: cea din fața Muzeului de Științele Naturii, și cea din fața Teatrului <Matei Vișniec>. Mai trebuie să aducem și alți autori. Liviu Mocan este dispus să ne împrumute pentru expoziții temporare”. Directorul Ursu a menționat: „Este lăudabil că în ultima vreme au început să se amplaseze busturi în Suceava. Sînt absolut importante, interesante. Însă, în același timp, trebuie totuși și lucrări de artă conceptuală”. Totodată, Emil Ursu a arătat că Liviu Mocan va face donația după ce a discutat cu el la Cluj, împreună cu părintele Gabriel Herea, șeful Biroului de Artă de la Muzeul Național al Bucovinei. Lucrări de-ale lui Liviu Mocan sînt expuse și în orașe importante din străinătate.