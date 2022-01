De Ziua Culturii Naționale, sculptorul sucevean Ion Mîndrescu, a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”. Ceremonia a avut loc astăzi la Muzeul Național al Bucovinei. Titlul i-a fost înmânat de către vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, la eveniment fiind prezenți și prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan și directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu.

Niculai Barbă a precizat că CJ Suceava a acordat titlul de ”Cetățean de Onoare al Județului Suceava” maestrului Ion Mândrescu pentru contribuția adusă la dezvoltarea mediului artistic și cultural și la promovarea imaginii județului Suceava prin recunoașterea activității sale pe plan național și internațional.

Ion Mândrescu, unul dintre cei mai importanți sculptori români contemporani, s-a născut în 1954 la Mihoveni, comuna Șcheia, apoi a urmat Liceul de muzică și arte plastice din Botoșani și Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” București.

În 1979 a obținut premiul revistei „Amfiteatru” pentru relieful „Conflict”.

În 1986 a sculptat bustul lui Mihai Eminescu, care, în 1990, va fi transpus în bronz, în trei exemplare, unul se află expus în Caracas, unul se află la Chișinău și al treilea la Mănăstirea Sucevița.

În 1985 începe să modeleze seria ”Omul, Timpul, Spațiul”. În martie 1995 o lucrare din ciclul „Omul, timpul, spațiul” va fi prezentă la „Salon International d’Art Contemporain” de la Strasbourg, alături de opere ale unor artiști celebri, Toulouse, Cesar, Picasso, Giacometti.

În 1993, Ion Mândrescu a participat cu 30 de lucrări la expoziția deschisă la Centrul Cultural Român la Paris.

În 2003, o lucrare „Omul, timpul, spațiul” a intrat în colecția Consiliului de miniștri ai Comisiei Europene.

În străinătate, Ion Mândrescu a expus, între altele, la Sofia, Budapesta, Varșovia, Berlin, Viena, Beijing, Paris, Strasbourg, Sevilla, Belgrad. Are mai multe premii și distincții, numeroase lucrări în colecții private și este prezent permanent cu opere în galerii din București, Viena și Paris. Are peste 200 de lucrări în colecții private din România, Franța, Anglia, Germania, Italia, Israel, SUA, Grecia, Austria și Serbia.