O sculptură uriașă a fost amplasată astăzi pentru o perioadă determinată în centrul municipiului Suceava. Lucrarea se numește sugestiv ”Omul, Spațiul, Timpul” și aparține renumitului sculptor Ion Mîndrescu de loc din satul Mihoveni, comuna Șcheia. Sculptura a fost amplasată de Muzeul Național al Bucovinei în prezența directorului general, Emil Constantin Ursu lângă care s-a aflat și autorul. Ursu a declarat că această acțiune are ca scop anunțarea de fapt a expoziției de sculptură Ion Mîndrescu programată pentru jumătatea lunii august. ”La jumătatea lunii august va fi deschisă prima expoziție a sculptorului din Mihoveni știut fiind că Ion Mîndrescu locuiește la București totuși nu și-a uitat originile. În consecință dumnealui are o casă la Mihoveni și locuiește parțial acolo. După prima noastră colaborare importantă în urma căreia a rezultat un bronz Karl Romstorfer care se află la Muzeul Bucovinei și urmează să fie expus în zona centrală a orașului iată că anul acesta avem o expoziție deosebită. Stilul domniei sale este special, este deosebit iar o expoziție de sculptură nu putea fi anunțată mai bine decât printr-o lucrare. În consecință cu largul sprijin al autorităților vorbesc aici de Consiliul Județean și Primăria municipiului Suceava am reușit să amplasăm pe esplanada centrală pentru o perioadă determinată o lucrare care îl definește ca stil pe Ion Mîndrescu și care se numește sugestiv ”Omul, Spațiul, Timpul”, a declarat Emil Ursu.