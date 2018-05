Dacă aveți o persoană cu handicap grav sau accentuat în întreținere, solicitați primăriei scutirea de la plata impozitului pe clădiri și autoturisme. Pe 21 mai a fost publicată în Monitorul Oficial Legea în baza căreia puteți face această solicitare.

Codul Fiscal a fost modificat de Legea nr. 111/2018 prin care se extind categoriile de persoane ce beneficiaza de scutire pentru plata taxelor locale asupra impozitului pe cladiri sau a impozitului pe teren.

Scutirea la plata a impozitului pentru cladirea folosita ca domiciliu in proprietate sau in coproprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, respectiv gradul I de invaliditate, este pastrata. Ceea ce aduce nou Legea nr. 111/2018 este ca persoanele care supravegheaza, au in ingrijire sau in intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat, respectiv gradul I de invaliditate vor fi scutite de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu. In plus, legea precizeaza ca scutirea se acorda pe perioada in care se exercita aceasta ingrijire.

Scutirea opereaza de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care sunt prezentate documentele justificative la Directia de taxe locale. In mod similar, terenul aferent locuintei detinute de persoanele mentionate, este scutit de impozit la bugetul local, insa trebuie respectata procedura de obtinere a acestei facilitati fiscale.

De asemenea, legea pastreaza scutirea pentru impozitul la bugetul local pentru mijloacele de transportaflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate si extinde aceasta scutire pentru persoanele care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Similar celorlalte impozite scutite la plata, scutirea se aplica cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse documentele justificative la Directia de impozite si taxe locale.