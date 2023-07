O enoriașă îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să-i suspende pe preoții care au două, trei căsătorii și mai multe transferuri. ”De ce nu suspendați preoții care au două, trei căsătorii, câte patru transferuri ….Mai nou ei nu au timp de slujbe că se ocupă cu excursii la … . Când ați venit la Suceava ne-am așteptat să faceți curățenie și să eliminați tot răul, dar văd că mafia este în floare. Pe surse vă spun că miza pentru un transfer este de … . Nu mai lăsați pe mâna consilierilor și protopopilor să se ocupe de transferuri și concursuri, că habar nu aveți ce mafie este în domeniu. Tăiați răul din rădăcină, nu de altceva, dar pleacă enoriașii la alte culte religioase și se degradează Biserica. Cel mai bine ar fi să puneți consilieri din rândul călugărilor și protopopi la fel, așa se stopează mafia și eliminați șacalii. Iertați pentru idei, dar sunt din dragoste pentru Biserică. Pe mine mă interesează casa Domnului, nu preotul care slujește. Dacă toate acestea se petrec, oare cât este de supărat Dumnezeu pe noi și din această cauză se petrec atâtea nenorociri și nimeni nu stopează. Mare păcat!!!! Nu trebuie să-mi dați răspuns, s-aud că mișcați ceva din cele mai sus pomenite și este de ajuns.”, a scris doamna.

”Stimată doamnă, din fericire, nimic din ce spuneți nu se întâmplă. Se pare că trăiți în trecut. Iar de la venirea mea nu s-a recăsătorit niciun preot. Cât despre transferuri, au fost extrem de puține, iar parohiile provenite din filii au fost date absolvenților. Așa că, dacă țineți la Biserică, nu mai aruncați vorbe fără acoperire”, a răspuns ierarhul.