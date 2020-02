Prefectura Suceava informează că zeci de utilaje intervin pe drumurile naționale și județene pentru menținerea lor în stare de viabilitate. În zona Ratoș-Siret se circulă cu dificultate, fiind prezent un echipaj al Poliției Rutiere pentru dirijarea traficului pe un singur sens, din cauza vehiculelor grele, de mare tonaj, care s-au blocat în trafic. La intrarea în municipiul Fălticeni, dinspre Roman, circulația este deviată pe o rută alternativă- DN 2E- ca urmare a producerii unui accident rutier.

Iată situația exactă pe drumurile naționale și județene:

Secția Drumuri Naționale Suceava

– carosabil cu zăpadă frământată pe toate sectoarele de drum, grosimea stratului de zăpadă fiind de 3- 5 cm. Se acționează cu 36 de utilaje de la prestator și 8 utilaje proprii ale secției de drumuri. Ninge abundent și este viscol.

– În zona Ratoș-Siret se circulă cu dificultate, fiind prezent un echipaj al Poliției Rutiere pentru dirijarea traficului pe un singur sens, din cauza vehiculelor grele, de mare tonaj, care s-au blocat în trafic.

La intrarea în municipiul Fălticeni, dinspre Roman, circulația este deviată pe o rută alternativă- DN 2E- ca urmare a producerii unui accident rutier.

Secția Drumuri Naționale Cîmpulung Moldovenesc

– Carosabil cu zăpadă frământată și viscolită. Grosimea stratului de zăpadă pe carosabil: 0- 2 cm pe DN 17A și 0- 1 cm pe DN 17B și DN 18. În rest carosabil umed. Ninge, viteza vântului atingând 40-50 km / oră pe vârfuri și 20- 30 km/ oră în rest.

– DN 17 A Palma – carosabilul este acoperit de zăpadă. Arborii căzuți pe carosabil au fost îndepărtați de echipajele secției de drumuri

– DN 17 B Dorna Arini- carosabilul este parțial acoperit de zăpadă și se înregistrează căderi de arbori pe carosabil.

Secția de drumuri naționale acționează cu 26 de utilaje dotate cu lamă și răspânditoare.

Fără blocaje sau evenimente rutiere.

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava

– DJ 175 Izvoarele Sucevei- se acționează cu material antiderapant și lamă

– DJ 175 B Pojorâta- Rarău se acționează cu lamă

– DJ 178 Măzănăiești- se acționează cu lamă și material antiderapant

– DJ 209 C Măzănăiești- Berchișești se acționează cu material antiderapant și lamă. Datorită viscolului se formează suluri de zăpadă.

– DJ 209 C Vorniceni- carosabilul este acoperit cu zăpadă frământată, este viscol.

– DJ 209 C zona tunel Lucăcești- se acționează cu material antiderapant și lamă, fiind viscol

– DJ 291 Frătăuții Noi spre Mușenița – viscol, se acționează cu utilaje echipate cu lamă.

La ora prezentului comunicat pe drumurile județene se intervine cu un număr de 30 de utilaje echipate cu lamă și răspânditor. Stocurile existente sunt de 6.000 tone nisip și 460 tone sare.