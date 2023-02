Traficul rutier se desfășoară în condiții bune pe toate drumurile naționale din județul Suceava, informează Prefectura Suceava. În acest moment toate drumurile aflate in administrarea SDN Suceava sunt la „negru”.

In zona de responsabilitate a SDN Campulung Moldovenesc circulatia se desfasoara fără probleme deosebite. A nins toată noaptea. Carosabil umed cu mici porțiuni de zăpadă framantata 0-1cm. S-a acționat cu 35 de autoutilaje și s-au consumat 300 tone sare.