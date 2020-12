Persoanele care își doresc o carieră în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava – Biroul pentru Protecția Animalor se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea a 6 posturi scoase la concurs prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Pentru cele 2 posturi vacante de ofițer de poliție (medic veterinar) în cadrul IPJ Suceava, înscrierile se realizează în perioada 18-28.12.2020 (pe data de 28.12.2020 doar până la orele 16:00), în sistem online la adresa resurseumane@sv.politiaromana.ro.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condiții de participare, documente necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor, găsiți aici:

https://sv.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-pentru-recrutare-medic-veterinar-ijp-suceava

Pentru ocuparea unui post de ofițer de poliție și 3 (trei) posturi de agent de poliție în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava – Biroul pentru Protecția Animalelor, înscrierile se realizează, în perioada 18-28.12.2020 (pe data de 28.12.2020 doar până la orele 16:00), în sistem online la adresa de e-mail resurseumane@sv.politiaromana.ro.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condiții de participare, documente necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor, găsiți aici:

https://sv.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-privind-ocuparea-unui-post-de-ofiter-de-politie-si-3-trei-posturi-de-agent-de-politie-in-cadrul-inspectoratului-judetean-de-politie-suceava-biroul-pentru-protectia-animalelor