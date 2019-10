Managerul de proiect, inginerul Vasile Strîmbeanu, a spus că se distrug sau se fură plăcuțele reflectorizante, supranumite ochi de pisică, de pe șoseaua de centură a Sucevei și de pe DN 18, care face legătura între județul nostru și Maramureș. Mai mult, de pe DN 18 au fost furate bare de susținere pentru pietoni de pe poduri. Cum la cele două drumuri încă se mai lucrează, reparațiile cad în sarcina firmelor de construcții. Inginerul Strîmbeanu reprezintă firma „Autotehnorom” în asocierea de companii care efectuează lucrări la ruta ocolitoare. Pe șosea, chiar dacă se mai fac o serie de lucrări, se circulă, uneori cu restricții.

