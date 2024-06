Printre cei prezenți la concertul mult așteptat al trupei britanice Coldplay de la Arena Națională din Capitală s-a numărat și Speak. Artistul, fascinat de performanța formației, a făcut câteva dezvăluiri neașteptate, printre care și faptul că a avut privilegiul să stea de vorbă cu Chris Martin, potrivit click.ro.

Speak a fost invitat de managerul trupei Coldplay, alături de alți artiști români, la un after-party cu solistul Chris Martin, după concertul susținut joi, 13 iunie. Artistul român a profitat de ocazie și l-a întrebat ce părere are despre ce s-a întâmplat atunci când Babasha a urcat pe scenă. „Despre momentul de la primul concert, din data de 12, mi se pare că suntem …. fiecare are dreptul la propria opinie, dar într-un context când unul de al tău, e român, nu conteză cum cântă, cum arată, ce face, nu contează … să-l huiduie 50.000 de oameni? Mi se pare groaznic. Nu aș vrea să fiu pus în acea situație. (…) Cireașa de pe tort este că după concert am fost invitat la hotel, la restaurant, la o întâlnire cu domnul Chris Martin. Da, ne-am întâlnit aseară cu domnul. A fost ceva foarte restrâns, 20-30 de oameni au venit la after-party. (…) A venit managerul și a zis că vrea Chris să vorbească cu artiștii. Și ne-am dus într-un separeu și am vorbit cu domnul Chris. Mi se pare foarte umil, foarte prietenos, foarte normal. Și a început să ne întrebe cum e viața de artist aici. Am vorbit, i-am explicat cu biletele, cum se întâmplă lucrurile, concertele cum se desfășoară. (…) Eu nu puteam să nu întreb și l-am întrebat: «Nu te supăra, pe tine nu te-a anunțat nimeni că poate ieși o controversă din asta, în jurul invitatului sau a muzicii pe care el o cântă?» Și el a zis: «Ba da, chiar Babasha mi-a zis că audiența mea e diferită, ascultă altă muzică decât publicul tău». Și el a zis că «e perfect, că acesta e mesajul întregului turneu. Dar nu m-am așteptat niciodată să facă lumea așa». Eu l-am mai întrebat dacă a mai pățit asta pe unde a mers el. Și a zis: «Niciodată, nicăieri nu am pățit așa ceva. De asta pentru mine a fost un șoc». Cumva se gândeau să anuleze show-ul de a doua zi. După care au stat, au analizat, dar până la urmă au zis hai să o facem din nou și să vorbim cu oamenii, să le explicăm, să le zicem că nu contează stilul muzical, culoarea, sexualitatea și așa mai departe, că toți suntem oameni și că toți trebuie iubiți la fel indiferent de lucrurile astea”, a povestit Speak, într-un videoclip publicat pe pagina sa de TikTok, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/se-gandeau-sa-anuleze-show-ul-de-a-doua-zi-2368838.html