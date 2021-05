Oana Roman (45 de ani) este pe punctul de se împăca cu Marius Elisei la trei luni de la divorț! Ultima ieșire a celor doi, weekend-ul trecut, la Poiana Brașov, împreună cu Isabela, pare să-i fi apropiat din nou. Marius nu doar că le-a făcut cadou vacanța de la munte, dar a și început s-o curteze asiduu pe fosta soție, potrivit click.ro.

Mai mult, Marius a surprins-o pe Oana când a invitat-o în vacanță la Poiana Brașov și a plătit el hotelul de lux în care s-au cazat. Marius Elisei a luat un apartament comun, cu două paturi pentru toți trei, iar Oanei nu i-a displăcut deloc gestul fostului soț. ”A fost foarte frumos. Am prins vreme foarte frumoasă. Am stat într-un hotel în care eu chiar îmi doream să merg. Nu știu dacă Marius a știut sau a fost coincidență, dar acolo a ales el să mergem. Oricum nu mi-a spus, am aflat când am ajuns acolo. Am auzit și eu că e destul de scump, dar el a plătit camera ”, a spus Oana Roman, la “Xtra Night Show”, conform sursei citate.

