Poliția Suceava a transmis, printr-un comunicat, că în urma verificărilor în teren s-a constatat că măsurile minime pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus sînt ignorate în unele cazuri atît de către cetățeni, cît și de administratorii unor unități economice, magazine și spații comerciale. Este vorba despre purtarea măștii de protecție în spațiile închise și respectarea distanțării fizice. Între 1 august și 8 septembrie, la nivel județean au fost verificate 34.714 persoane, 932 de unități economice. 1.055 de terase și baruri și 215 hoteluri și unități de cazare. Au fost aplicate 85 de sancțiuni contravenționale în valoare de 72.000 de lei. Pe 8 septembrie, peste 350 de polițiști, polițiști locali și jandarmi suceveni au participat la o amplă acțiune de instruire a agenților economici pe linia respectării măsurilor de prevenire a răspîndirii SARS-CoV-2. În total, s-au desfășurat 731 de instructaje cu administratori de magazine, centre comerciale, baruri, săli de jocuri și de evenimente, restaurante, case de pariuri și instituții publice sau private. În comunicatul Inspectoratului Județean de Poliție se arată că activitățile au avut un caracter eminamente preventiv, de informare și responsabilizare, fiind aplicate doar avertismente. În comunicat se subliniază: „În perioada următoare acțiunile se vor concentra zilnic pe verificarea modului de respectare a recomandărilor și a prevederilor legale, urmînd a fi aplicată ferm legislația pentru o gestionare eficientă a situației pandemice și pentru protejarea celor care sînt responsabili, au conștiință socială și respectă legea”.

